Légère hausse attendue des Bourses européennes

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de cette nouvelle semaine. Ce lundi, jour férié en raison de la fête chrétienne de la Pentecôte, n'est pas chômée sur les marchés financiers. Aucun indicateur d'importance ne figure à l'agenda macro-économique. Les volumes attendus devraient être faibles. Vendredi, Wall Street avait clôturé en ordre dispersé, les investisseurs reprenant leur souffle après la publication des données sur l'inflation. De quoi favoriser la voie à une baisse prochaine des taux de la Fed.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Danone

Danone annonce avoir réalisé la cession de ses activités EDP en Russie à Vamin R LLC, faisant suite à l'obtention des autorisations réglementaires russes requises - comme annoncé dans le communiqué de presse du 22 mars. En mars dernier, le groupe avait rappelé qu'il avait initié le processus de transfert de ces activités en octobre 2022. En juillet 2023, constatant ne plus détenir le contrôle de la gestion, Danone a déconsolidé ses activités EDP Russie. La perte totale reconnue par Danone dans ses comptes s'élève à 1,2 milliard d'euros.

Eiffage

Eiffage avait annoncé le 28 février 2024 une augmentation de capital réservée aux salariés du groupe en France, Belgique, Luxembourg, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Pologne et Sénégal. Plus de 57 000 salariés ont souscrit à cette nouvelle campagne par l'intermédiaire du FCPE Eiffage Actionnariat Relais 2024. L'augmentation de capital s'élève à plus de 238 millions d'euros et consiste en l'émission de 2 463 500 actions nouvelles (représentant 2,51 % du nombre d'actions en circulation), au prix de souscription unitaire de 96,951 euros par action avant prise en compte de la décote.

Elior

Elior s'est envolé de 37,21% à 3,754 euros la semaine dernière, affichant la plus forte hausse de l'indice SBF 120. Au premier semestre, le spécialiste de la restauration collective a dégagé un résultat net part du groupe de 1 million d'euros contre une perte de 23 millions d’euros sur la même période l’année précédente. Son Ebita ajusté a progressé de 144% sur la période, à 100 millions d'euros contre 41 millions d'euros. " Le chiffre d'affaires d'Elior atteint 3,12 milliards d'euros, en progression de 26% grâce essentiellement à l'intégration de DMS en avril 2023.

Gaussin

Gaussin annonce que Charles Henri Carboni, administrateur judiciaire de l'entreprise a saisi la Présidente du Tribunal de commerce de Vesoul aux fins de désignation d'un administrateur provisoire afin de préserver les intérêts de l'entreprise, des salariés et des actionnaires. La direction de l'entreprise, les salariés et les organes de la procédure de sauvegarde ont été informés de la tenue d'une réunion, le 6 mai 2024, entre deux des membres du conseil d'Administration du spécialiste des solutions de transport et de logistique innovantes.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

Vers 8H30, l'euro progresse de 0,12% à 1,883 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en léger repli. La baisse plus forte que prévu de l'indice des indicateurs avancés en avril aux Etats-Unis a confirmé la perte de momentum de l'économie américaine. En zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,4% en rythme annuel en avril. A Paris, les publications trimestrielles d’Engie et de Scor ont été sanctionnées. Les marchés actions européens ont terminé en léger repli. L'indice CAC 40 a cédé 0,26% à 8167,50 points, portant ses pertes en 5 jours à 0,63%. L'EuroStoxx50 a reculé de 0,18% à 5063,21 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé la dernière séance de la semaine. Le Dow Jones a signé un record en clôture au-dessus des 40000 points. Après deux séances de forte hausse suite à la publication des derniers chiffres d'inflation CPI, les investisseurs ont repris leur souffle. Au chapitre des valeurs, Gamestop s'est fortement replié dans le sillage de résultats préliminaires décevants. Le Dow Jones a progressé de 0,34% à 40003,59 points tandis que le Nasdaq s'est effrité de 0,07% à 16685,97 points.