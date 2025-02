Légère hausse à Wall Street avant les "minutes" de la Fed

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé dans le vert au sortir d'un week-end prolongé. La prudence reste de mise sur fond d'incertitudes géopolitiques et commerciales. Avant le compte-rendu du dernier comité de politique monétaire de la Fed programmé mercredi soir, l'activité manufacturière dans la région de New York est ressortie meilleure que prévu en février. Intel a bondi alors que ses rivaux TSMC et Broadcom envisagent des offres de rachat pour se partager le groupe américain. Le Dow Jones a progressé de 0,77% à 44711 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,07% à 20041 points.

Intel (+16,06% à 27,39 dollars) a figuré parmi les principales progressions de l'indice S&P 500 par de nouvelles spéculations sur son avenir. Chacun de leur côté, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Broadcom envisageraient des opérations potentielles qui pourraient aboutir à une scission du fabricant de semi-conducteurs dans le creux de la vague, affirme le Wall Street Journal. En septembre, la presse américaine avait évoqué des marques d'intérêt de la part du spécialiste des puces pour smartphones Qualcomm et du gérant Apollo Global Management.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,70 en février contre -12,60 en janvier. Il était attendu à -1,90.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 42 en février, contre un consensus de 46. Il était ressorti à 47 en janvier.

Les valeurs à suivre

Constellation Brands/Berkshire Hathaway

Le fabricant et distributeur de boissons alcoolisées Constellation Brands est attendu en forte hausse à Wall Street, Berkshire Hathaway étant entré à son capital. La société d'investissement de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, a fait l'acquisition d'un peu plus de 5,6 millions d'actions au quatrième trimestre.

Diamondback Energy

Diamondback Energy a conclu un accord d'achat définitif en vue d'acquérir certaines filiales de Double Eagle IV Midco en échange d'environ 6,9 millions d'actions Diamondback et de 3 milliards de dollars en espèces, sous réserve des ajustements habituels. La partie en numéraire de cette transaction devrait être financée par une combinaison de liquidités et d'emprunts. Dans le cadre de cet accord, Diamondback et Double Eagle ont également convenu d'accélérer le développement d'une partie de la zone non essentielle de Diamondback dans le sud du bassin de Midland.

Medtronic

Medtronic est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du troisième trimestre. Le fabricant américain de dispositifs médicaux affiche pourtant des chiffres supérieurs aux attentes des analystes, avec un bénéfice par action dilué qui ressort à 1,39 dollar sur la période contre 1,36 dollars attendu. La medtech table toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 5,44 dollars et 5,50 dollars pour l'année 2025 contre un consensus de 4,45 dollars.

Nike/Chipotle

La société de William Ackman - Pershing Square Capital Management - annonce avoir augmenté sa participation de 15% au sein de l'équipementier sportif Nike, selon un dépôt réglementaire effectué au cours du quatrième trimestre. L'investisseur milliardaire a dans le même temps réduit sa participation de 14% dans la chaîne de restauration rapide Chipotle Mexican Grill. Pershing Square Capital Management, détenait 18,8 millions d'actions de Nike et 24,7 millions d'actions de Chipotle.

Southwest Airlines

Southwest Airlines recule légèrement à Wall Street après avoir annoncé une réduction de ses effectifs destinée à réduire les coûts d'exploitation, augmenter l'efficacité et rendre la compagnie plus légère et plus agile dans le cadre du plan de transformation de l'entreprise. 1 750 postes sont concernés, soit 15 % des effectifs de l'entreprise. Les suppressions de poste toucheront presque exclusivement les postes de direction et d'encadrement. Southwest estime que les économies réalisées en 2025 seront d'environ 210 millions de dollars.