Légère correction pour les ETFs socialement responsables

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs socialement responsables ont perdu -3,06% sur la session d'hier. Sur la même journée, les investisseurs ont continué d'augmenter leur exposition au segment avec +$20,41M de nouvelles parts créées via le marché primaire. La pandémie globale semble avoir consolidé la demande déjà en très forte et constante augmentation pour des produits aux thématiques ESG. Depuis le début de l'année, les ETFs inclus dans le segment ont collecté plus de +$1,4Mds de flux pour une performance à +9,79% à la suite de pertes de plus de -30% en mars. 16 fonds répliquant 14 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $5,53Mds.