Légère baisse attendue ; l'inflation dans le viseur

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse pour donner le coup d'envoi de la semaine. Après les décisions des banques centrales qui ont opté pour une pause dans la remontée de leurs taux d'intérêt et suscité un certain espoir, les investisseurs prendront connaissance demain des annonces de la Banque du Japon (BoJ). Au programme également figure la publication des chiffres de l'inflation mardi en zone euro, mercredi en Grande-Bretagne et vendredi aux Etats-Unis. Toujours au rayon des statistiques, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne sera publié dans la matinée.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Le 11 décembre, Alstom a finalisé avec succès la syndication de sa ligne de crédit renouvelable de 2,25 milliards d'euros à 12 mois assortie de deux options d'extension de six mois à la discrétion du groupe auprès d'un pool de 20 banques internationales. "La transaction a été largement sursouscrite", a précisé Alstom. Le groupe de banques d'Alstom a également approuvé la deuxième extension d'un an de ses deux autres facilités de crédit renouvelables permettant d'allonger le profil de maturité de la société.

Biosynex

Biosynex et Theradiag annoncent que leurs assemblées générales extraordinaires se sont réunies ce vendredi et ont approuvé la fusion-absorption de Theradiag par Biosynex, sur la base d’une parité d’échange de 1 action Biosynex pour 7 actions Theradiag. La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation de Theradiag a pris effet ce jour. En application de la parité d'échange, Biosynex a procédé ce jour à une augmentation de son capital social d'un montant nominal de 4 582,6 euros par émission de 495826 actions d'une valeur nominale de 0,10 euro chacune.

Clariane

Clariane annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat immobilier avec Crédit Agricole Assurances, son premier actionnaire, pour 140 millions d’euros. Le groupe de maisons de retraite souligne que cette opération s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement annoncé le 14 novembre. Ce partenariat porte sur 19 actifs français représentant une valeur brute d’actifs de 268 millions d’euros, hors droits. Crédit Agricole Assurances a souscrit à des obligations émises par la filiale immobilière du groupe regroupant ces actifs (SPV) et remboursable en actions du SPV, sur une durée de 7 ans.

Teleperformance

Le Conseil d'administration de Teleperformance a décidé de procéder à l'annulation de 700000 actions auto-détenues, représentant 1,09 % du capital social, conformément à l'autorisation donnée par l'Assemblée générale mixte du 13 avril 2023 aux termes de sa 19ème résolution.A la suite de cette annulation, Teleperformance détient directement 2,613 millions de ses propres actions, soit 4,12 % de son capital social. Le capital social s'élève désormais à 158,607 millions d'euros divisé en 63, 443 millions d'actions auxquelles sont attachés 64,956 millions droits de vote bruts.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en décembre sera connu à 10h00.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en décembre sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro glane 0,21% à 1,0920 dollar.

Vendredi à Paris

Hormis le FTSE 100, les marchés européens ont clôturé en hausse cette séance. La publication des indices des directeurs d’achat ont signalé une nouvelle dégradation de la conjoncture européenne en décembre, ce qui accroit la pression sur la BCE pour qu’elle réduise ses taux. Coté valeurs, Airbus s'intéresserait de nouveau au rachat de BDS, qui regroupe les activités cybersécurité, big data d'Atos. Après un plus haut en séance jeudi à 7653,99 points, le CAC 40 a gagné 0,28% à 7596,91 points, affichant un nouveau record en clôture. L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,27% à 4551,44 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert pour la dernière séance de la semaine. "Nous ne parlons pas vraiment de réductions de taux en ce moment", a déclaré, John Williams, le président de la Fed de New-York deux jours après le pivot de la Fed sur les taux. Les statistiques du jour ont globalement déçu, en particulier dans le domaine manufacturier. Côté valeurs, Costco à été salué après ses comptes trimestriels. Le Dow Jones a glané 0,15% à 37305 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,35% à 14813 points.