Légère baisse attendue en Europe après Nvidia et les droits de douanes américains

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse alors que les publications de sociétés sont particulièrement nombreuses en France et en Europe. Les mauvaises nouvelles proviennent des Etats-Unis : hier soir Donald Trump a annoncé une hausse prochaine de 25% des droits de douanes pour les importations en provenance de l’Union européenne. S’agissant des résultats tant attendus de Nvidia, les investisseurs font la fine bouche sur une publication solide. A Paris, Engie, Veolia, Fnac, Axa, Seb ont notamment dévoilé leurs comptes 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Veolia

Veolia a dévoilé un résultat net courant part du groupe en progression de 14,6% à 1,530 milliard d'euros. L'Ebitda a augmenté de 5,8 % à 6,788 milliards d'euros, " soutenue par la croissance du chiffre d'affaires, ainsi que par l'efficacité opérationnelle et les synergies supérieures aux objectifs ". 398 millions de gains d'efficacité ont été enregistré, au-dessus de l'objectif annuel de 350 millions. 120 millions de synergies ont été générées, soit un montant cumulé de 435 millions à fin 2024 en avance sur l'objectif initial, qui est désormais relevé à 530 millions à fin 2025.

VusionGroup

VusionGroup a dévoilé un bénéfice net ajusté en progression de 54% à 53,4 millions d’euros. En données ajustées, l’Ebitda du spécialiste des solutions de digitalisation pour le commerce physique a bondi de 51% à 160,5 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 15,9%, en amélioration de 2,7 points sur un an. VusionGroup a bénéficié d'une forte progression de son activité. Le chiffre d'affaires annuel a bondi de 25% à 1,01 milliard d'euros en données ajustées.

Fnac Darty

Le chiffre d’affaires 2024 de Fnac Darty s’établit à 7,932 milliards d’euros, en progression de 0,7% en données réelles et de 0,2% en données comparables. Le taux de marge brute atteint 30,6% en 2024 (+50 points de base par rapport à 2023). "Cette forte progression reflète la contribution croissante des activités de services, qui ont affiché une performance solide pendant l’année, et dans une moindre mesure, un effet mix produits positif lié à la baisse d’activité du gaming", explique le groupe spécialisé dans la distribution de produits électroniques, de biens culturels et d'électroménager.

Eiffage

Eiffage affiche en 2024 un résultat opérationnel courant en hausse de 3% à 2,5 milliards d'euros pour un chiffre d’affaires en progression de 3,7% en données comparables à 23,42 milliards d’euros. L'incidence de la nouvelle taxe sur les autoroutes est estimée à 123 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant. Eiffage affiche une rentabilité opérationnelle courante de 10,6%, en recul de 0,4 point. Le résultat net part du groupe a augmenté de 2,8% (et de 9,2 % hors taxe sur les autoroutes) à 1,041 milliard d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix à la production en janvier en France sera connu à 8h45 et le taux de chômage en janvier en Allemagne à 9h55.

Le sentiment économique, le climat des affaires et la confiance des ménages en février pour la zone euro seront dévoilés à 11 heures.

Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au quatrième trimestre, les commandes de biens durables en janvier et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30, suivies par les promesses de ventes de logements en janvier à 16 heures.

Ce matin, l'euro perd 0,14% à 1,0474 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont terminé dans le vert alors que la saison des résultats se poursuit. Les résultats du mastodonte américain Nvidia, qui seront publiés après la clôture de Wall Street, sont très attendus. La séance d'aujourd'hui a été marquée par de nombreux résultats d'entreprises en Europe : Munich Re, Deutsche Telekom, AB InBev, Adecco… A Paris, Stellantis est lanterne rouge du CAC après la chute de sa marge opérationnelle en 2024. La publication d'Interparfums a revanche été appréciée. Le CAC 40 a gagné 1,15% à 8143,92 points et l’EuroStoxx50, 1,49% à 5529,14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé. La Chambre des représentants a adopté mardi une résolution en vue d’un plan de réduction d'impôts de 4 500 milliards de dollars sur 10 ans. Côté valeurs, General Motors a bénéficié de l’annonce d’une nouvelle autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars et de la hausse de son dividende trimestriel. Les investisseurs attendent surtout les résultats de Nvidia après la clôture. L'indice Dow Jones a clôturé sur un recul de 0,43% à 43332,12 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,26% à 19075,26 points.