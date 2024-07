Légère baisse attendue des indices européens

Les marchés actions américains ont terminé en territoire négatif. L'inquiétude a dominé cette avant-dernière séance de la semaine, comme en témoigne l'indice de la volatilité, qui a atteint son plus haut niveau depuis le mois de mai. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus que prévu. Côté valeurs, Domino's Pizza a nettement reculé après avoir annoncé manquer le consensus sur ses ventes trimestrielles. Après le nouveau sommet atteint la veille, le Dow Jones a concédé 1,29% à 40665 points tandis que le Nasdaq a reculé de 0,70% à 17871 points.

En Allemagne, l'indice des prix à la production a progressé de 0,2% en juin après avoir été stable le mois précédent. Il était attendu en progression de 0,1%. L'indice des prix à la production a reculé de 1,6% en rythme annuel en juin, à comparer avec un repli de 2,2% en mai et un consensus de -1,6%.

Abeo, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 56,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024/25, en repli organique de 2,7% par rapport au premier trimestre 2023/24. Les prises de commandes s'élèvent à 68,6 millions d'euros, en progression de 5,3%.

Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, a publié un chiffre d'affaires de 204,4 millions d'euros, en repli de 7,8% au premier semestre 2024. L'activité des magasins en propre du groupe (toutes enseignes confondues) a enregistré un volume d'affaires équivalent au niveau élevé de juin 2023 (182,8 millions d'euros). Côté perspectives, le groupe confirme le retour à la croissance attendu de son chiffre d'affaires au second semestre.

Le groupe Casino confirme que la société Casino Guichard Perrachon a fait l’objet d’une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF) portant sur des faits susceptibles d’être qualifiés de manipulations de cours et de corruption privée remontant aux années 2018 et 2019, au terme de laquelle une phase d’échange avec le PNF a été initiée. A ce stade de la procédure, Casino n’est pas renvoyée devant une juridiction pénale. Le groupe Casino précise qu'il communiquera sur les suites de la procédure.

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère baisse à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Seule statistique du jour, les prix à la production en Allemagne sont ressortis supérieurs aux attentes en juin. Hier, la BCE a maintenu ses taux directeurs inchangés et Wall Street a terminé dans le rouge sur fond d'inquiétudes économiques et d'un recul des grandes valeurs technologiques. Les résultats des sociétés continuent de pleuvoir. Casino annonce faire l'obje td’une enquête préliminaire menée par le Parquet National Financier (PNF).

