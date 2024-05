Légère baisse attendue des indices américains avant la Fed et Nvidia

(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir la séance en légère baisse, avant la publication ce soir des minutes de la Fed. L'autre rendez-vous majeur aux Etats-Unis ce jour est la présentation des résultats trimestriels de Nvidia après la clôture de Wall Street. Côté valeurs, le groupe Target a indiqué qu'il restera prudent dans ses perspectives de croissance à court terme. Côté statistiques, les données sur les ventes de logements en avril aux Etats-Unis seront publiées à 16h. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,13% et 0,01%.

Hier à Wall Street

Les indices actions américains ont clôturé en légère hausse. Du côté des valeurs, Palo Alto Networks et Zoom ont dévoilé des prévisions décevantes. Malgré des résultats meilleurs que prévu, le spécialiste du bricolage, Lowe's, s'est replié. Mais les investisseurs attendent surtout mercredi soir les résultats de Nvidia, l'un des principaux moteurs de Wall Street ces derniers mois. Demain soir, les minutes de la Fed seront aussi publiées. Le Dow Jones a gagné 0,17% à 39872,99 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,22% à 16832,62 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements en avril seront publiées à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks de pétrole brut seront publiées à 16h30.

Aux Etats-Unis, les minutes de la Fed seront publiées à 20h.

Les valeurs à suivre

Analog Devices

Le fabricant de semi-conducteurs Analog Devices a présenté des résultats et perspectives meilleurs qu'attendu. Au deuxième trimestre, clos début mai, le groupe a réalisé un bénéfice net de 302,24 millions de dollars, soit 61 cents par action, contre un bénéfice de 977,66 millions de dollars, ou 1,92 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,40 dollar, soit 14 cents de mieux que le consensus.

Target

Target, dont le titre plonge de 8,5% en avant-Bourse, a annoncé prévoir des ventes et un bénéfice à périmètre comparable au deuxième trimestre largement inférieurs aux attentes de Wall Street. Le détaillant discount américain, qui a pratiqué des baisses de prix sur des milliers de produits, a dégagé, au titre de son premier trimestre, un bénéfice ajusté par action de 2,03 dollars, contre 2,05 dollars un an auparavant, comparé à un consensus de 2,06 dollars. Les ventes s'affichent à 24,5 milliards de dollars sur la période contre 25,3 milliards, reculant pour le quatrième trimestre consécutif.

Urban Outfitters

Urban Outfitters est attendu en hausse à Wall Street, son titre avançant de près de 7% en avant-Bourse. Le détaillant américain de vêtements a affiché un bénéfice ajusté par action de 69 cents, contre 53 cents de consensus. Les revenus totaux ont connu une croissance de 7,8% à 1,2 milliard de dollars, comparé à un consensus de 1,18 milliard. Son free cash flow a progressé à 17,5 millions de dollars, contre 3,4 millions un an plus tôt. Urban Outfitters prévoit une croissance potentielle à un chiffre pour le trimestre en cours.