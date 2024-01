Légère augmentation du taux de chômage mondial en 2024 (OIT)

(AOF) - L’Organisation internationale du travail (OIT) avertit que le chômage mondial pourrait augmenter en 2024, parallèlement à la persistance de l’inflation et des difficultés économiques dans les États du G20. Selon le rapport de l'OIT, le chômage mondial a diminué de 5,3% à 5,1% en 2023. Ces chiffres surviennent après que l'Office statistique de l'UE a publié des résultats similaires pour la zone euro. Là-bas, le taux de chômage est tombé à 6,4% en novembre 2023, contre 6,5% le mois précédent et 6,7% l'année précédente.

Toutefois, l'étude de l'OIT prévoit qu'environ deux millions de personnes supplémentaires chercheront un emploi cette année, ce qui pourrait faire passer le taux de chômage mondial de 5,1% en 2023 à 5,2%.

"La baisse du niveau de vie et la faible productivité, combinées à une inflation persistante, créent les conditions d'une plus grande inégalité et sapent les efforts visant à instaurer la justice sociale", a déclaré le directeur général de l'OIT, Gilbert Houngbo. "Et sans une plus grande justice sociale, nous n'aurons jamais de reprise durable."