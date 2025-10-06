Légère augmentation du nombre de contrôleurs aériens américains se déclarant malades depuis le début de la fermeture des aéroports

Le syndicat des contrôleurs aériens rappelle que les arrêts de travail sont illégaux

Les contrôleurs et les agents de la TSA n'ont pas travaillé pendant le shutdown de 2019, ce qui a retardé les vols

Trump a ciblé les États démocrates pour les mesures de fermeture

(Ajout d'un commentaire de Duffy sur les contrôleurs) par Doyinsola Oladipo et David Shepardson

Le nombre de contrôleurs aériens qui se sont portés malades depuis le

début de la fermeture dugouvernement a légèrement augmenté, a déclaré lundi le secrétaire américain aux Transports Sean Duffy, réduisant parfois de 50 % les effectifs du trafic aérien dans certaines régions.

M. Duffy n'a pas précisé où les problèmes de personnel se produisaient, mais quelque 13 000 contrôleurs aériens et environ 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports doivent toujours se présenter au travail pendant la fermeture. Ils ne sont pas payés et les contrôleurs ne toucheront pas leur premier salaire le 14 octobre.

La réduction des effectifs entraînera des retards, a déclaré M. Duffy, ajoutant que si les appels de malades augmentent, le trafic aérien sera réduit à un niveau permettant de maintenir la sécurité aérienne.

Dans certains aéroports, les effectifs du trafic aérien ont été réduits de 50 % certains jours, a-t-il ajouté. Denver, Fort Worth (Texas) et Phoenix ont enregistré lundi une hausse des appels de maladie des contrôleurs aériens, selon l'USDOT.

Le président Donald Trump a fait des transports un point central de la bataille pour la fermeture du gouvernement

avec les démocrates, en supprimant plus de 28 milliards de dollars d'aide pour les programmes climatiques, les métros, les tunnels et les transports en commun dans les États à tendance démocrate comme New York et l'Illinois.

M. Duffy et le président de l'Association nationale des contrôleurs aériens se sont exprimés lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Newark Liberty pour discuter des effets de la fermeture. L'aéroport est l'un des trois qui desservent la région métropolitaine de New York, fortement démocrate, et est une plaque tournante majeure de United Airlines UAL.O .

En 2019, au cours d'une fermeture de 35 jours, le nombre d'absences des contrôleurs et des agents de l'administration de la sécurité des transports a augmenté car les travailleurs n'ont pas reçu leur salaire, ce qui a allongé les temps d'attente aux points de contrôle dans certains aéroports. Les autorités ont été contraintes de ralentir le trafic aérien à New York, ce qui a mis la pression sur les législateurs pour qu'ils mettent rapidement fin à l'impasse.

M. Duffy a souligné l'inquiétude des contrôleurs. ils se demandent s'ils vont toucher leur salaire", a déclaré M. Duffy, ajoutant que certains d'entre eux se posent la question suivante: "Dois-je prendre une seconde de mon temps de travail? "Dois-je prendre un deuxième emploi et conduire Uber alors que je suis déjà épuisé par un travail déjà stressant?"

Lundi, le syndicat a rappelé aux travailleurs que "la participation à une action de travail peut entraîner la révocation du service fédéral" et qu'elle est illégale.

"Il est plus important que jamais que nous soyons à la hauteur et que nous continuions à fournir le service public de haut niveau que nous assurons chaque jour", a déclaré le syndicat à ses membres. "Nous ne saurions trop insister sur le fait qu'il est essentiel d'éviter toute action susceptible de donner une mauvaise image de vous, de notre syndicat ou de nos professions."

En 2019, la NATCA a déclaré que de nombreux contrôleurs avaient atteint "le point de rupture" La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, une démocrate, a déclaré à l'époque que le shutdown "poussait notre espace aérien au point de rupture"

Le groupe professionnel Airlines for America, qui représente United, Delta Air Lines DAL.N , American Airlines

AAL.O et Southwest Airlines LUV.N , a averti qu'en cas d'interruption du financement, "le système pourrait devoir ralentir, ce qui réduirait l'efficacité" et aurait un impact sur les voyageurs.

Une pénurie persistante de contrôleurs a retardé des vols et nombre d'entre eux effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours. Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel.