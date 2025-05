Léger repli pour le CAC 40 après quatre hausses consécutives

(AOF) - Après 4 hausses consécutives pour beaucoup de grands indices européens comme le CAC 40 ou le Dax, une petite consolidation s’est imposée. Les investisseurs ont profité de cette séance, vierge de tout indicateur macroéconomique d’importance, pour marquer une pause et se concentrer sur les publications d’entreprises. Demain, ils auront de nombreuses statistiques à digérer, mais aussi les trimestriels d’Engie ou Vallourec. Aujourd’hui Bouygues et Trigano ont été en hauss, contrairement à Alstom et Atos. Le CAC 40 cède ce soir 0,47 % à 7 836, points, et l’Eurostoxx perd 0,33 %, à 5 398,07 points.

En Europe, Burberry a progressé de plus de 15 % à la Bourse de Londres après avoir renoué avec un résultat opérationnel ajusté positif au deuxième semestre de son exercice 2024/2025. Il s'élève à 67 millions de livres sterling, selon les calculs d'UBS, plus que compensant la perte de 41 millions de livres sterling au premier semestre. Le consensus s'élevait à 52 millions de livres. Cependant, le groupe de luxe reste fragile après avoir connu une chute de son activité sur l'exercice. Les ventes ont reculé de 15% à taux de change constants à 2,461 milliards de livres.

À Paris, Alstom (-17,28 % à 18,76 euros) a accusé la plus forte baisse au sein de l'indice SBF 120 après l'annonce de prévisions décevantes de cash-flow libre, en parallèle de la présentation de ses résultats en nette progression sur l'exercice 2024-2025. Pour l'exercice en cours, Alstom vise une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 3% et 5%, une marge d'exploitation ajustée d'environ 7% ainsi qu'un cash-flow libre compris entre 200 et 400 millions d'euros. Le consensus s'élevait à 518 millions d'euros pour le cash-flow libre, selon Oddo.

Dans le haut du palmarès également, les investisseurs apprécient la publication trimestrielle de Bouygues (+ 2,69 % à 38,23 euros). Le conglomérat en a profité pour confirmer ses objectifs annuels. De son côté, Trigano a progressé de 10,85 %, à 131,80 euros après avoir dévoilé des résultats semestriels en baisse, mais rassuré sur ses objectifs.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation du mois d'avril a progressé de 0,4 %, portant la hausse en rythme annuel à 2,1 %. Ces données, conformes aux attentes, étaient respectivement à +0,3 et +2,2 % auparavant.

À 17h40, l'euro gagne 0,14 % à 1,1202 dollar.