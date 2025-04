Léger repli en vue à Wall Street : les bancaires en vedette

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en légère baisse. Après leur repli de lundi, les taux longs rebondissent légèrement. La saison des résultats suit son cours avec de nouvelles publications bancaires (Bank of America et Citigroup) marquées par les bonnes performances des métiers actions. La prudence reste cependant de mise alors que Donald Trump multiplie les revirements sur les droits de douane. A 30 minutes des premiers échanges les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,27% et 0,17%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en hausse, soutenus par l'annonce d'une exemption provisoire de surtaxes douanières américaines sur les produits de la tech. La baisse des taux longs, à 4,38% contre 4,49% vendredi en clôture, a également rassuré les opérateurs de marchés après les tensions de la semaine dernière. Au chapitre des valeurs, la banque d'affaires Goldman Sachs a fini dans le vert après avoir dépassé les attentes au premier trimestre. Le Dow Jones s'est adjugé 0,78% à 40524 points et le Nasdaq 0,64% à 16831 points.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des prix des importations a reculé de 0,1% en mars après une progression de 0,2% en février. Il était attendu en hausse de 0,1%.

L'indice manufacturier de la Fed de New-York est ressorti à -8,10 en avril, contre -20 en mars et un consensus de -12,8.

Les valeurs à suivre

AT&T/American Airlines

AT&T et American Airlines ont annoncé avoir formé un partenariat pour proposer un service Wi-Fi gratuit à leurs clients pendant les vols. A partir de janvier 2026, la compagnie aérienne proposera le service sur tous les avions équipés de la connectivité satellite Viasat et Intelsat, soit environ 90 % de sa flotte. Ce qui représente plus de deux millions de vols par an.

Bank of America

Bank of America a dévoilé une progression des profits plus importante qu'anticipé. Au premier trimestre, le bénéfice net a augmenté de 11% à 7,4 milliards de dollars, soit 90 cents par action. Ce dernier a dépassé le consensus de 9 cents. S'agissant du produit net bancaire, celui-ci a augmenté de 6% à 27,4 milliards de dollars alors que les revenus d'intérêts ont progressé de 3% à 14,4 milliards de dollars. Ces derniers sont attendus entre 15,5 et 15,7 milliards de dollars au dernier trimestre 2025.

Bristol-Myers Squib

Bristol Myers Squib a annoncé l'échec de l'essai de phase 3 d'ODYSSEY-HCM, évaluant Camzyos pour le traitement de patients adultes atteints de la cardiomyopathie hypertrophique non obstructive. Si le candidat-médicament n'a pas atteint ses principaux critères d'évaluation, le groupe américain précise qu'il a permis de mieux comprendre cette maladie.

Caterpillar

Après huit ans en tant que président-directeur général de Caterpillar, D. James Umpleby III deviendra président exécutif du conseil d'administration à compter du 1er mai. Joseph E. Creed, chief operating officer depuis le 1er novembre 2023 (COO, directeur des opérations) lui succédera au poste de CEO et rejoindra le conseil d'administration le 1er mai. Joseph E. Creed a rejoint Caterpillar en 1997 et a occupé de nombreux postes à responsabilité au sein de plusieurs divisions de Caterpillar.

Citigroup

Citigroup a dépassé les attentes au premier trimestre grâce aux bonnes performances de ses activités de marché. Le bénéfice net a augmenté de 21% à 4,06 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action. Ce dernier était anticipé à 1,85 dollar. Les revenus ont augmenté de 3% à 21,6 milliards de dollars, sachant que le marché ciblait 21,28 milliards de dollars. Les revenus tirés du courtage obligataire sont en hausse de 8% à 4,48 milliards de dollars, dépassant le consensus s'élevant à 4,37 milliards de dollars.

Johnson & Johnson

Pour le compte du premier trimestre, Johnson & Johnson a publié des résultats supérieurs aux attentes. Le bénéfice net s’est élevé à 11 milliards de dollars, soit un bénéfice par action ajusté en augmentation de 2,2 %, à 2,77 dollars, là où les analystes tablaient sur 2,58 dollars par titre. Parallèlement, en hausse de 2,4 %, son chiffre d'affaires s'est établi à 21,89 milliards de dollars, contre une prévision moyenne à 21,57 milliards de dollars.