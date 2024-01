Léger repli du CAC 40 : les résultats d'entreprises se multiplient

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini en léger retrait alors que les publications de résultats d'entreprises se multiplient, en particulier aux Etats-Unis. Aucune statistique économique d'importance n'a été publiée aujourd'hui. Outre-Atlantique, les résultats de Procter & Gamble et Verizon ont été salués et les perspectives de 3M et General Electric, sanctionnées. A Paris, Sanofi a perdu du terrain après l'acquisition pour 2,2 milliards de dollars de INBRX-101. L'indice CAC 40 a reculé 0,34% à 7388,04 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,29% à 4467,55 points.

En Europe, Ericsson a finalement gagné 3,69% à 63,53 couronnes suédoises après la publication de ses résultats du quatrième trimestre. L'équipementier télécoms suédois a affiché une marge brute, corrigée des charges de restructuration, de 41,1% sur les trois derniers mois de l'année contre 41,5% un an plus tôt. Elle était attendue à seulement 39,7%. UBS explique cette surperformance par une part plus importante des revenus réalisée dans logiciels, qui sont très rentables, et un déploiement plus faible en Inde, une activité moins rémunératrice.

A Paris, Sanofi (-1,74% à 92,56 euros) a annoncé le rachat de INBRX-101, principal actif d’Inhibrx, biotech au stade clinique spécialiste des maladies rares. Cette transaction estimée à 2,2 milliards de dollars "complète 30 ans de savoir-faire dans la sphère des maladies rares", a souligné le laboratoire pharmaceutique. JPMorgan salue un "bon choix stratégique" pour les maladies rares et s'attendait à une hausse du titre: le broker évoque un potentiel de marché allant "jusqu'à 1 milliard de dollars" pour le INBRX-101 actuellement et environ 4 milliards à terme, selon Inhibrx.

Oeneo a fini stable à 11,9 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre 2023-2024. Sur cette période, comme attendu, ses ventes ont fortement baissé de 19,7% pour atteindre 71,3 millions d'euros. A la même période, il y a un an, Oeneo enregistrait une activité record en hausse de 15%, portée par des commandes élevées des clients. Le groupe anticipe pour l'exercice un taux annuel de marge opérationnelle courante identique à celui du premier semestre, soit à 13,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle a maintenu son taux négatif (-0,1%). Elle a également abaissé sa prévision d'inflation pour l'exercice 2024/25 qui commencera le 1er avril, à 2,4% hors produits frais contre 2,8% précédemment. La BoJ prévoit toujours une inflation de base (excluant les aliments frais et l'énergie) inférieure à 2 % au cours des deux prochaines années fiscales.

L'indice de la confiance des consommateurs de la zone euro est tombé à -16,1 en janvier contre un consensus de -14,3 et -15 en décembre.

Vers 17h40, l'euro perd 0,51% à 1,0828 dollar.