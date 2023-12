Léger repli du CAC 40 après son record

(AOF) - Les marchés actions européens consolident après les plus hauts historiques enregistrés par le CAC 40 et le Dax 40 la semaine dernière. Cette semaine, les investisseurs attendent la décision de la Banque du Japon demain, suivie par l'inflation mardi en zone euro, mercredi en Grande-Bretagne et vendredi aux Etats-Unis. Le marché parisien est pénalisé par la baisse du secteur du luxe. Le titre Casino est suspendu. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,41% à 7653,97 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,43% à 4529,91 points. Les taux longs sont stables en Europe.

A la Bourse de Londres, Vodafone grimpe de 6,26% à 68,77 pence. Le groupe de télécoms britannique a fait l'objet d'une proposition de la part de l'opérateur français de télécommunications Iliad afin de rapprocher leurs activités en Italie. Ce projet de fusion entre iliad Italia et Vodafone Italia donnerait naissance à NewCo. La proposition évalue Vodafone Italia à 10,45 milliards d'euros et iliad Italia à 4,45 milliards d'euros. La participation de Vodafone dans NewCo au closing est évaluée à 1,95 milliard d'euros.

A Paris, Casino a fait l'objet d'une suspension de cotation, "à la demande de la société et dans l'attente d'un communiqué". Cette interruption de cotation s'inscrit dans un contexte social très tendu : 2000 manifestants ont défilé hier à Saint-Etienne pour protester contre la mort annoncée de Casino, ancien "fleuron économique" de la ville. Endetté à hauteur de plus de six milliards d'euros, le distributeur a été placé en procédure de sauvegarde accélérée. Selon les Echos, Carrefour aurait formulé une offre de 500 à 600 millions d'euros pour acquérir 7000 de ses petites supérettes de proximité.

Eiffage (-0,64% à 96,10 euros), via sa filiale Eiffage Génie Civil, a remporté en groupement avec huit cabinets d'architecture, le marché attribué par la société du Grand Paris pour la conception- réalisation d'un tronçon de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Le montant global du marché, pour cette section comprise entre les gares Bobigny - Pablo Picasso et Champigny Centre, s'élève à 2,54 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 86,40 en décembre, ressortant sous le consensus de 87,8 et de son niveau de novembre : 87,2.

Aux Etats-Unis, l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en décembre sera publié à 16h00.

Vers 12h00, l'euro glane 0,14% à 1,0912 dollar.