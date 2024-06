Léger repli du CAC 40 après 2 séances de rebond

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement alors que Wall Street sera fermé, le 19 juin étant férié pour commémorer l’abolition de l’esclavage. Les investisseurs devraient donc limiter les prises de risque aujourd’hui. Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans allemand gagne 1,4 point de base à 2,409% tandis que son équivalent français augmente de 2,9 points de base à 3,134%. A Paris, les investisseurs accueillent froidement le nouveau plan stratégique de Quadient. Vers 12 heures, le CAC 40 recule de 0,58% à 7584,48 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,41% à 4895,12 points.

A la Bourse de Londres, Vodafone progresse de 1,07% à 71,40 pence. L'opérateur britannique de télécommunications a annoncé avoir vendu 484,7 millions d'actions, soit 18% de sa participation dans Indus Towers, opérateur indien de tours de télécommunications. Montant de l'opération : 1,7 milliard d'euros (153 milliards de roupies). Ces fonds seront utilisés pour "rembourser en grande partie les prêteurs existants de Vodafone en ce qui concerne les emprunts bancaires en cours de 1,8 milliard d'euros garantis par les actifs indiens de Vodafone".

A Paris, Quadient (-9,32% à 19,86 euros) a dévoilé son nouveau plan stratégique "Elevate to 2030", à l'occasion de sa journée investisseurs. Le groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier affiche pour ambition d’enregistrer une trajectoire de croissance profitable et durable. A horizon 2030, l'entreprise vise plus de 1 milliard d'euros de revenus liés aux souscriptions, soit une augmentation de plus de 250 millions d'euros par rapport à 2023. De plus, elle anticipe environ 250 millions d'euros d’EBIT courant, soit une augmentation de 100 millions d'euros par rapport à 2022.

Société Générale a conclu un accord exclusif avec le groupe danois Ageras en vue de céder sa filiale Shine qui propose un compte professionnel totalement en ligne pour les entrepreneurs et les indépendants. En Bourse, l'action de la banque de La Défense perd 1,27% à 22,145 euros au sein d'un secteur en repli à Paris. Aucun détail financier n'a été donné à propos de cette transaction. Société Générale avait racheté la néobanque des entrepreneurs en juin 2020.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation ralentissent de 2% en mai comme attendu après 2,3% en avril. En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,3% en avril comme le mois précédent.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en mai sera publié à 16 heures.

A la mi-séance, l'euro perd 0,07% à 1,0736 dollar.