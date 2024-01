Léger repli des Bourses européennes, l'attentisme domine

La Banque du Japon (BoJ) a laissé mardi inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante. Elle a maintenu son taux négatif (-0,1%). Elle a également abaissé sa prévision d'inflation pour l'exercice 2024/25 qui commencera le 1er avril, à 2,4% hors produits frais contre 2,8% précédemment. La BoJ prévoit toujours une inflation de base (excluant les aliments frais et l'énergie) inférieure à 2 % au cours des deux prochaines années fiscales.

Oeneo est stable à 11,9 euros au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires décevant au troisième trimestre 2023-2024. Sur cette période, comme attendu, ses ventes ont fortement baissé de 19,7% pour atteindre 71,3 millions d'euros. A la même période, il y a un an, Oeneo enregistrait une activité record en hausse de 15%, portée par des commandes élevées des clients. Le groupe anticipe pour l'exercice un taux annuel de marge opérationnelle courante identique à celui du premier semestre, soit à 13,1%.

A Paris, Sanofi (-1,60% à 92,60 euros) a annoncé le rachat de INBRX-101, principal actif d’Inhibrx, biotech au stade clinique spécialiste des maladies rares. Cette transaction estimée à 2,2 milliards de dollars "complète 30 ans de savoir-faire dans la sphère des maladies rares", a souligné le laboratoire pharmaceutique. JPMorgan salue un "bon choix stratégique" pour les maladies rares et s'attendait à une hausse du titre: le broker évoque un potentiel de marché allant "jusqu'à 1 milliard de dollars" pour le INBRX-101 actuellement et environ 4 milliards à terme, selon Inhibrx.

(AOF) - Les marchés européens reculent légèrement en dépit des nouveaux records enregistrés lundi par Wall Street. Les indices américains devraient se calmer aujourd'hui. Les investisseurs font preuve de prudence avant la BCE, jeudi, et l’indice des prix PCE aux Etats-Unis, vendredi. Ce matin, la Banque du Japon n’a pas modifié sa politique monétaire. A Paris, Sanofi recule après l'acquisition pour 2,2 milliards de dollars de INBRX-101. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,17% à 7400,44 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,26% à 4467 points.

