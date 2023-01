Léger repli des Bourses européennes avant la Fed mercredi

L'agenda des publications de résultats d'entreprises est aussi dense cette semaine, avec Apple, Amazon, Alphabet et Meta. A Paris, Renault a fini à la dernière place du CAC 40; les grandes lignes de la refonte de son alliance avec Nissan ayant déjà fuité dans le presse. En revanche, Alten a échappé à la baisse grâce à une bonne fin d'année.

Autre nouvelle défavorable, l'inflation espagnole a accéléré en janvier pour la première fois en 6 mois. Elle s'est élevée à 5,8% en rythme annuel contre un consensus de 4,9% et 5,7% en décembre. Hors alimentation et énergie, l'inflation est passée de 7% à 7,5%.

Cette décision sera suivie jeudi par celles la Banque d'Angleterre et la Banque centrale européenne. Des augmentations de 50 points de base des taux directeurs sont anticipées. Leurs commentaires sont plus attendus que les resserrements monétaires.

" Elle risque cependant d'avoir du mal à convaincre les marchés, qui tablent déjà sur des baisses de taux plus tard dans l'année, sur la base d'un atterrissage en douceur relativement indolore de la croissance et de l'inflation ", prévient le spécialiste.

Pour le gestionnaire d'actifs, abrdn, la Banque centrale ne voudra pas que les marchés interprètent son rythme plus modéré de resserrement comme un signe de l'imminence d'un changement de politique. En effet, la Fed insistera sur le fait qu'il reste beaucoup à faire pour ramener l'inflation vers l'objectif et que la politique devra rester stricte pendant une longue période pour y parvenir.

