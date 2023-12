Léger repli des actions européennes, les taux longs se reprennent

Orpea affiche de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 en 2023, pour la deuxième année consécutive. Le groupe de maisons de retraite a vu partir en fumée 99,48% de sa capitalisation, tombant à 0,0168 euro par action, une contre-performance qui en fait également la lanterne rouge du marché SRD. L'action avait déjà dévissé de plus de 90% en 2022. Le groupe, étranglé par sa dette, a du engager une restructuration financière massivement dilutive pour les actionnaires existants.

Perdant près de 47%, l'action Alstom affiche la plus mauvaise performance du CAC 40 depuis le 1er janvier. Jusqu'à son éjection du CAC40 le 18 décembre, la dernière place de l'indice parisien était occupée par Worldline, dont le titre recule de 57% depuis début 2023. Le spécialiste du ferroviaire a connu une journée noire en Bourse le 5 octobre – dévissant de près de 37% - après avoir nettement abaissé son objectif de objectif annuel de cash-flow libre. Ce dernier est désormais anticipé entre -500 et -750 millions d'euros.

Novo Nordisk termine l'année en tant que plus importante capitalisation européenne. Le titre du spécialiste du traitement du diabète a bondi de près de 50% à 700,50 couronnes norvégiennes. Novo Nordisk doit sa bonne fortune à son médicament Wegovy contre l'obésité, qui a également comme vertu de réduire les risques de maladies cardiaques. Il s'agit d'un dérivé de l'antidiabétique, Ozempic, autre médicament vedette du groupe. Selon JPMorgan, le marché des médicaments amaigrissants GLP-1 devrait représenter plus de 44 milliards de dollars en 2030 contre 1,5 milliard attendu cette année.

(AOF) - Les marchés actions européens ont perdu un peu de terrain dans des volumes anémiques. Les taux longs ont rebondi aux Etats-Unis et en Europe après leur net repli de mercredi. Le rendement du 10 ans allemand gagne 5 points de base à 1,945%. Aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris connaissance d'inscriptions hebdomadaires au chômage plus élevées que prévu. Le CAC 40 a perdu 0,48% à 7535,16 points tandis que l’EuroStoxx50 a reculé de 0,29% à 4515,41 points. Le principal indice parisien gagne 16,4% depuis le début de l'année après avoir reculé de 9,5% en 2022.

