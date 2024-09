Léger repli de Wall Street : le pétrole chute

(AOF) - Les marchés américains ont fini en légère baisse : le S&P500 a perdu 0,19% à 5722 points. La séance a manqué de catalyseurs. Les investisseurs ont pris connaissance de ventes de logements neufs meilleures que prévu, mais la prochaine statistique d’importante sera publiée jeudi : la nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre. Du côté des valeurs, le constructeur de maisons KB Home a présenté des résultats décevants. Le Dow Jones a perdu 0,70% à 41914,75 points et le Nasdaq Composite a grappillé de 0,04% à 18082,21 points. L’or noir a chuté.

KB Home a dévoilé des profits plus faibles qu’escompté. En Bourse, le constructeur de maisons est sanctionné : son titre s'est replié de 5,35% à 82,75 dollars. " La demande a varié au cours du trimestre, avec un ralentissement à la fin du mois de juin et en juillet, les acheteurs continuant à tenir compte des taux d'intérêt hypothécaires élevés et des préoccupations économiques générales " a déclaré le PDG, Jeffrey Mezger. Ce dernier a constaté en août une augmentation des commandes grâce à la baisse des taux d'intérêt.

Les chiffres économiques du jour

Les ventes de logements neufs se sont élevées à 716000 en août en rythme annuel, ressortant au-dessus du consensus de 699 000 mais en dessous du chiffre de juillet : 751000.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amgen

Amgen est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que deux de ses médicaments, Uplizna et rocatinlimab, indiqués respectivement contre un trouble musculaire rare, la neuromyélite optique, et contre l'eczéma, ont atteint les principaux objectifs dans leurs études de phase avancée. Selon une source de marché, plusieurs brokers jugent décevants les résultats de ces produits et soulignent qu'ils feront face à une forte concurrence sur leurs marchés respectifs.

KB Home

Le constructeur de maisons KB Home a dévoilé des profits plus maigres qu'escompte. Il a enregistré au troisième trimestre, clos fin août, un bénéfice net en hausse de 5% à 157,3 millions de dollars, soit 2,04 dollars par action. Le marché visait 2,06 dollars, selon Bloomberg. Le chiffre d'affaires a progressé de 10% à 1,75 milliard de dollars. Le consensus était moins optimiste à 1,73 milliard de dollars. Le prix moyen des maisons a augmenté de 3% à 480900 dollars et les livraisons de 8% à 3631.

Novavax

Novavax a annoncé aujourd'hui que Ruxandra Draghia-Akli rejoindra son équipe en novembre 2024 en tant que vice-présidente exécutive et responsable de la R&D. Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé publique, elle a été de 2020 à 2024 responsable mondiale de la recherche en santé publique chez Johnson & Johnson, après avoir été vice-présidente de Merck chargée des affaires médicales et scientifiques. Elle a également travaillé à la Commission européenne en tant que directrice chargée de la recherche en santé au sein de la Direction générale Recherche.

Paramount Global

Paramount Global a entamé une deuxième phase de licenciements aux États-Unis dans le cadre de ses efforts pour réduire ses coûts annuels de 500 millions de dollars. Le géant américain des médias cherche également à rationaliser ses opérations en vue de sa fusion avec Skydance Media. Paramount a commencé à supprimer des emplois en août, en démarrant par 15 % de ses effectifs, et après cette deuxième phase, 90 % des licenciements seront terminés, selon une note interne consultée par Reuters.

Uber

Uber annonce un partenariat stratégique avec le Chinois WeRide, visant à intégrer les véhicules autonomes de WeRide sur la plateforme Uber, en commençant par les Émirats arabes unis. Le partenariat devrait être lancé à Abu Dhabi d’ici à la fin de cette année : un certain nombre de véhicules WeRide sera mis à la disposition des utilisateurs d’Uber, qui pourront se voir proposer de faire effectuer leur trajet par un véhicule autonome WeRide. Le partenariat n'envisage aucun lancement aux États-Unis ou en Chine.