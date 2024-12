Léger repli attendu en Europe avant l'inflation américaine mercredi

(AOF) - Les marchés européens devraient ouvrir en légère baisse, prenant exemple sur Wall Street. Ce matin, l'inflation en Allemagne a été confirmée à 2,4% en novembre en données harmonisées. L'inflation américaine pour le même mois demain sera le premier grand rendez vous de la semaine. Sa publication sera suivie de la décision de politique monétaire de la BCE, jeudi. Du côté des valeurs, le secteur de l’assurance sera à surveiller alors qu’Allianz affiche un plus grand optimisme sur ses perspectives en amont de sa journée investisseurs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Getlink

En novembre 2024, LeShuttle Freight a transporté 104 436 camions, en baisse de 4% par rapport au mois de novembre 2023, a annoncé Getlink. Depuis le 1er janvier, ce sont un peu plus de 1,1 million de camions qui ont traversé la Manche à bord des Navettes, en repli de 1%. LeShuttle a transporté 112 478 véhicules de tourisme au mois de novembre, en hausse de 2% par rapport à novembre 2023. Plus de 2 millions de véhicules de tourisme ont ainsi été transportés depuis le 1er janvier, en repli de 3%.

Alstom

Alstom fournira à SNCF Voyageurs 35 rames RER NG supplémentaires pour la ligne RER E du réseau Île-de-France Mobilités. D’un montant de près de 520 millions d’euros, cette nouvelle commande a été notifiée à Alstom par SNCF Voyageurs pour le compte d’Île-de-France Mobilités. Elle fait suite au financement voté en avril dernier par l’autorité organisatrice. Financée à 100 % par Île-de-France Mobilités, cette commande s’inscrit dans le contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs et Alstom. La tranche ferme du marché RER NG comprenait la livraison de 71 rames.

Klépierre

Klépierre, leader européen des centres commerciaux, connait un très bon démarrage de la période des achats de fin d’année. Le groupe a vu la fréquentation monter en flèche à l’occasion du Black Friday et se poursuivre tout au long du week-end. Partout en Europe, les clients ont donné le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année. Entre le 29 novembre et le 1er décembre 2024, la fréquentation des centres européens de Klépierre a augmenté de 7 % par rapport au Black Friday 2023 et au week-end qui avait suivi (24 au 26 novembre 2023).

Valeo

Valeo et le CEA annoncent poursuivre leur collaboration pour 4 ans afin d’anticiper les prochaines avancées technologiques et d’encourager les échanges au sein des écosystèmes de recherche français et européen. L’équipementier auto et le centre de recherche joignent leurs forces autour de cinq tendances clés au sein d’un laboratoire commun et dans le cadre de collaborations plus ouvertes, pour le développement de solutions innovantes optimisées pour la mobilité.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, l'inflation a été confirmée 2,2% en novembre après 2% en octobre, a indiqué Destatis, l'office fédéral de la statistique. En rythme annuel, l'inflation IPCH, qui permet la comparaison avec les autres pays européens, a été confirmée à 2,4% en novembre après 2,4% en octobre.

Aux Etats-Unis, les nouvelles estimations de la productivité et du coût unitaire du travail au troisième trimestre sont attendues à 14h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,07% à 1,0563 dollar.

Hier à Paris

Le marché parisien a débuté cette semaine sur une note favorable, s'offrant même le luxe de surperformer les autres Bourses européennes. Cette séance a été dominée par la perspective de nouvelles mesures de relance en Chine en 2025. Le Politburo s'est engagé lundi à mettre en œuvre une politique monétaire "modérément souple" contre "prudente" auparavant. Le luxe a apprécié. Vivendi s'est également distingué à la suite de l'approbation de son projet de cession. Le spread franco-allemand poursuit sa décrue. L'indice CAC 40 a gagné 0,72% à 7480,14 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont reculé, faisant l’objet de prises de bénéfices après une série de records ces dernières semaines. Au chapitre des valeurs, Omnicom a annoncé l'acquisition de son concurrent Interpublic pour former le nouveau numéro un mondial des communications. Nvidia a reculé alors qu'il est au coeur d'une enquête en Chine, contribuant à la morosité du secteur technologique. A 48 heures de l'inflation en novembre, le 10 ans américain a gagné 3,4 points de base à 4,20%. Le Dow Jones a perdu 0,54% à 44 401,93 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,62% à 19 736,69 points.