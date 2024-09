Léger repli attendu des indices européens pour démarrer la semaine

(AOF) - Les marchés actions européens devraient ouvrir en légère baisse malgré le nouveau bond des places asiatiques. En France, un prélèvement exceptionnel de huit milliards d'euros sur les grands groupes et une taxe sur les rachats d'actions figurent parmi les mesures envisagées par le gouvernement français pour réduire les déficits publics, selon le journal Le Monde. Sur la scène internationale, le conflit au Liban a pris une nouvelle dimension après l'élimination par Israël du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Au chapitre macroéconomique, l'inflation en Allemagne figure dans l'agenda du jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Dékuple

Dékuple, spécialiste du data marketing, a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressortent un résultat net part du groupe de 5,5 millions d'euros, en croissance de 10,4% et un Ebitda retraité de 12,4 millions d'euros, en progression de 15,4%. La marge brute s'établit à 83,5 millions d'euros en amélioration de 5,8%. Le chiffre d'affaires ressort à 104,6 millions d'euros, en hausse de 8,8% comparé à l'an dernier à la même période.

Equasens

Equasens a dévoilé des résultats en nette baisse au premier semestre en raison d'une " conjoncture économique dégradée " et du " maintien des efforts d'investissement ". Le résultat net part du groupe a chuté de 21,8% à 17,2 millions d'euros et le résultat opérationnel courant de 24,1% à 20,9 millions d'euros. Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe spécialiste des solutions logicielles en santé a atteint 108 millions d'euros, en retrait de 4,1% et de 5,7% à périmètre comparable.

NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce qu’au 30 juin 2024, ses capitaux propres s’élevaient à 2,3 millions d'euros et sa trésorerie disponible à 3,5 millions d'euros. Cette biotech montpelliéraine qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions annonce un horizon de trésorerie jusqu’au 3ème trimestre 2025. La perte nette a été limitée à 0,73 million d’euros contre 2,11 millions l’an dernier. NFL Biosciences "est toujours en phase d’essais cliniques et n’a donc pas réalisé de chiffre d’affaires sur les trois exercices écoulés".

Vivendi

Vivendi a annoncé avoir conclu des accords de financement lui permettant de couvrir les éventuels besoins de remboursement de sa dette obligataire. Le groupe de médias devrait procéder à ce remboursement dans l’hypothèse où le projet de scission du groupe, dont l’étude de faisabilité a été annoncée le 13 décembre dernier, serait poursuivi puis approuvé à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Les chiffres macroéconomiques

Au deuxième trimestre, le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,7% en rythme annuel, alors qu'il était attendu à 0,9%. Il était en hausse de 0,3% le trimestre précédent. En rythme trimestriel, le PIB est aussi inférieur aux attentes : 0,5% contre 0,6% attendus après +0,7% le trimestre précédent.

L'inflation en septembre sera communiquée à 11h00 avant celle en Allemagne à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en septembre sera connu à 15h45.

Vers 8h30, l 'euro s'effrite de 0,04% à 1,1161 dollar.

Vendredi à Paris

A l'issue de la dernière séance de la semaine, les marchés européens ont poursuivi leur mouvement haussier. Côté statistiques, l’inflation est ressortie nettement sous les attentes en France et bien inférieure à l’objectif de 2% de la Banque centrale européenne. Aux Etats-Unis, les prix à la consommation ont ralenti au mois d'août. Côté valeurs, le titre LVMH a figuré parmi les plus fortes progressions du CAC 40 : le géant du luxe est devenu actionnaire minoritaire au sein du groupe italien Moncler. Le CAC 40 a gagné 0,64% à 7791,79 points et l'Eurostoxx a avancé de 0,71% à 5068,19 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la semaine sur une note contrastée. L’indice des prix PCE core, mesure surveillée par la Fed, a progressé de 2,7% en rythme annuel comme prévu. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti légèrement supérieur aux attentes. Le secteur des semi-conducteurs a été sous pression alors que Costco a fini en zone négative après avoir manqué ses prévisions trimestrielles. Le Dow Jones, qui a enregistré un nouveau record en clôture, a progressé de 0,33% à 42313 point tandis que le Nasdaq a reculé de 0,39% à 18119 points.