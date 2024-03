Léger repli attendu des indices européens

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. L'indice phare de la place parisienne a inscrit hier matin un nouveau plus haut historique à 8 229,25 points. Tandis que la Fed a confirmé prévoir toujours trois baisses de taux cette année, la Banque nationale suisse (BNS) n'a pas attendu et a baissé jeudi son taux directeur de 25 points de base Côté indicateurs du jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ateme

Ateme, spécialiste de la diffusion vidéo, a dévoilé une perte nette annuelle de 4 millions d'euros. Son Ebitda s'est élevé à 2,7 millions d'euros en 2023, contre 5 millions pour l'exercice précédent. La marge brute est ressortie à 59,9 millions d'euros, en progression de 10%. Sur l'ensemble de l'exercice 2023, le chiffre d'affaires se situe à 100 millions d'euros, en hausse de 10% par rapport à 2022, et en progression de 12% à données comparables. La trésorerie disponible s'élevait à 5,6 millions d'euros à fin 2023 contre 3,9 millions d'euros un an auparavant.

IT Link

Le chiffre d'affaires 2023 de IT Link augmente de 13,8% pour s'élever à 73,32 millions d'euros contre 64,44 millions d'euros en 2022. L'Ebitda ressort à 6,58 millions d'euros, soit 9% du chiffre d'affaires. Il est en baisse de 1,1 point. Le résultat opérationnel (EBIT) ressort à 5,37 millions d'euros sur l'exercice 2023, soit 7,3% du chiffre d'affaires et une hausse de 14,7%. Son résultat net 2023 atteint 3,42 millions d'euros, soit une progression de 11,2%. Sur l'année 2023, le groupe a généré 3,9 millions d'euros de flux de trésorerie en lien avec la croissance de l'activité.

Renault

Après des accords engageants signés le 6 octobre 2023, Renault Group et Volvo Group ont obtenu les approbations réglementaires nécessaires pour lancer officiellement une nouvelle entreprise pour développer une toute nouvelle génération de fourgons 100 % électriques basés sur une architecture Software Defined Vehicle (SDV), et de services dédiés. La nouvelle société répondra aux besoins croissants d'une logistique urbaine efficace et décarbonée et sera basée en France. Renault Group et Volvo Group envisagent d’investir respectivement 300 millions d'euros au cours des trois prochaines années.

Samse

Le chiffre d’affaires du groupe Samse s’établit à 1,889 milliards d'euros en 2023, soit une diminution de 1,2% par rapport à 2022. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s’établit à 104,3 millions d'euros en baisse de 16,8% (soit -21,1 millions d'euros) comparé à 2022. Le résultat opérationnel s’établit à 101,9 millions d'euros en diminution de 23,3 millions d'euros par rapport à 2022. Le résultat net des sociétés intégrées ressort à 79,3 millions d'euros et diminue de 18,5 millions d'euros (-18,9%).

Les chiffres macroéconomiques

En France, les créations d'entreprises en mars seront communiquées à 8h45.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en mars sera publié à 10h00.

Vers 8h15, l'euro cède 0,28% à 1,0832 euro.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le vert, rassurées par les annonces de la Fed mercredi soir. Les investisseurs ont surtout été rassurés par le maintien de ses projections de trois baisses des taux cette année. La Banque nationale suisse a été aujourd'hui la première des grandes Banques centrales à baisser ses taux d'intérêt. A Paris, Worldline sera prochainement présidé par Wilfried Verstraete. Le CAC 40 a progressé de 0,22% à 8179,72 points après avoir inscrit ce matin un nouveau plus haut historique à 8 229,25 points. L'EuroStoxx50 a gagné 1,03% à 5053,36 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert au lendemain de la décision de la Fed. Les projections de la réserve fédérale d'une baisse à trois reprises des taux directeurs cette année ont rassuré les investisseurs. L'indice PMI Composite s'est affiché en ligne avec les attentes en mars outre-Atlantique. Au chapitre des valeurs, Apple a dévissé après avoir été assigné en justice pour pratiques anticoncurrentielles sur l'iPhone. Le Dow Jones a glané 0,68% à 39791 points tandis que le Nasdaq a gagné 0,20% à 16401 points.