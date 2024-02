Léger repli attendu des Bourses avant l'inflation aux Etats-Unis, Michelin en vedette

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en léger retrait à quelques heures de l’un des rendez-vous les plus importants de la semaine : l’inflation américaine en janvier. Le consensus prévoit une nouvelle baisse du taux annuel de l'inflation globale de 3,4% à 2,9% entre décembre et janvier et de l'inflation de base de 3,9% à 3,8%. L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en février servira d’hors d’œuvre. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats annuels de Michelin, premier membre du CAC 40 à présenter ses comptes, mais pas le dernier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Fnac Darty

Fnac Darty a annoncé la clôture définitive du contentieux sur la cession de Comet en sa faveur. Le distributeur devrait recevoir le solde de la somme initialement versée en décembre 2022, ainsi que le remboursement des intérêts et des frais de justice engagés, soit un impact positif sur sa trésorerie estimé au minimum à 40 millions d'euros dans les 45 prochains jours ouvrés. Fin 2023, la décision de la Haute Cour de Londres en première instance ayant été annulée, le groupe a reçu environ 100 millions d'euros.

Michelin

Michelin affiche une légère baisse de son résultat net par action sur l’année 2023 à 2,77 euros contre 2,81 euros en 2022, pour un chiffre d’affaires de 28,34 milliards d’euros contre 28,59 milliards en 2022, en hausse de 2% à taux de change constants. "Le mix et les prix a compensé les conditions défavorables du marché", a précisé le spécialiste du pneumatique. Il qualifie son résultat net de "stable" à 2 milliards d’euros malgré des provisions pour restructuration industrielle de 600 millions.

Bénéteau

Bénéteau affiche un chiffre d’affaires "record" en 2023 à 1,78 milliard d'euros. Le spécialiste des navires de plaisance souligne qu’une forte croissance du chiffre d’affaires bénéficie à ses deux métiers , avec 1,46 milliard d’euros pour sa division Bateau (+17%) et 320 millions d’euros pour la division Habitat (+24%). Le groupe annonce qu'il dépassera "sensiblement" sa dernière prévision de résultat opérationnel courant de 210 millions d'euros sur l’exercice 2023 et les objectifs de marge opérationnelle (12% pour la division Bateau, 11% pour la division habitat).

Icape

Le groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), a annoncé l’acquisition des actifs opérationnels du distributeur italien P.C.S. et de la société de design Studio E2. En 2022, P.C.S. Srl a généré un chiffre d’affaires annuel net de plus de 700000 euros. Studio E2 a enregistré en 2022 un chiffre d’affaires annuel net de plus de 275000 euros. Ces acquisitions sont financées à 100% en numéraire.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en février à 11 heures, mais surtout l'inflation en janvier à 14h30.

Ce matin, l'euro grappille 0,05% à 1,0777 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur une légère progression et dans le calme. Cette semaine, les investisseurs attendent en particulier l'inflation américaine en janvier demain et les ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, jeudi. Du côté des valeurs, cette séance a été dominée par les OPA : en Italie sur Tod's et en France sur Believe. Les résultats devraient reprendre le contrôle du marché au cours des prochains jours, avec Capgemini, Orange, Renault, Safran... L'indice CAC 40 a gagné 0,55% à 7689,80 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,58% à 4743,28 points.

Hier à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé avant la publication mardi des chiffres de l'inflation américaine de janvier. En attendant les membres de la Banque centrale américaine ont continué de s'exprimer. La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman a jugé qu'il était "trop tôt pour prévoir la date et l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la Fed". Coté valeurs, Diamondback Energy a fini parmi les plus fortes hausses de l'indice S&P500 après l'annonce du rachat d'Endeavor. L'indice Dow Jones a gagné 0,33% à 38797,38 points et le Nasdaq a cédé 0,30% à 15942,55 points.