Léger repli attendu à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en léger repli mercredi en dépit de nouveaux records à Wall Street, le variant Delta se révélant être une très mauvaise nouvelle pour l'industrie du voyage.

Le contrat à terme sur l'indice CAC 40 cédait 0,14% une quarantaine de minutes avant le début de la séance, au lendemain d'une petite hausse de même ampleur.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin dans le sillage de la frilosité des investisseurs à prendre de quelconques paris avant la publication des chiffres de l'emploi américain de juin", anticipe John Plassard, responsable de l'investissement chez Mirabaud.

La confiance dans la reprise semble tenir bon jusqu'à présent en dépit des craintes sanitaires liées au variant Delta dont la propagation pèse sur le secteur crucial du tourisme.

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie de Covid-19 pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced)

L'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) estime que 100 à 120 millions d'emplois directs liés au tourisme sont menacés.

Mardi à Wall Street, les indices Nasdaq et S&P 500 ont décroché de nouveaux records mardi après un indicateur rassurant sur la confiance des consommateurs américains.

"Un discours plus +hawkish+ (qui renforce la perspective d'une future hausse des taux, ndlr) d'un autre membre de la Réserve fédérale américaine en fin de séance" n'a eu que "peu d'effet", note Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

"Les marchés financiers semblent fixés sur les indicateurs PMI manufacturiers de demain et les données sur l'emploi américain de vendredi", souligne-t-il, observant que la fin du mois, du trimestre et du semestre "ajoute à l'apathie".

Pour cette dernière journée de juin, la première estimation de l'inflation en zone euro pour ce mois-ci sera au centre de l'attention des agents économiques et financiers à la mi-journée. Puis ce sera au tour de l'enquête ADP, prélude au rapport sur l'emploi aux Etats-Unis attendu vendredi.

Valeurs à suivre

EssilorLuxottica : le géant franco-italien de l'optique a annoncé avoir approuvé la finalisation au 1er juillet de son projet de rachat du groupe d'optique néerlandais Grandvision pour 7,2 milliards d'euros.

Solutions 30 : le sous-traitant d'opérateurs de télécoms et d'énergie retrouve mercredi ses actionnaires pour une assemblée générale qui promet d'être houleuse, après la non-certification des comptes 2020 et une descente aux enfers boursière.

GenSight Biologics : la société biopharmaceutique spécialisée dans le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux centrale, a annoncé une amélioration de l'acuité visuelle après traitement dans le cadre d'une étude clinique de phase III.

pan/tsq/spi