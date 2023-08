Léger recul du yuan face au dollar

" Par ailleurs, les autorités chinoises ont assoupli les règles relatives aux prêts hypothécaires. Ces mesures font suite aux récentes turbulences du marché provoquées par l'aggravation des problèmes immobiliers, l'augmentation des risques de défaillance des sociétés fiduciaires et la détérioration des perspectives économiques de la Chine ", souligne Tommy Wu économiste principal pour la Chine chez Commerzbank.

(AOF) - Vers 17h, le yuan recule légèrement de 0,04% à 0,1371 dollar après que la Chine a annoncé la division par 2 du droit de timbre sur les transactions boursières. Les autorités chinoises l'ont ainsi fait passer de 0,1% à 0,05% à compter d'aujourd'hui dans le but d’attirer les investisseurs et de revigorer le marché des capitaux. Il baisse pour la première fois depuis 2008. En outre, les bourses chinoises ont également réduit les frais de traitement des transactions boursières à partir de ce lundi.

