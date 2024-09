Léger recul du CAC 40 : tous les yeux tournés vers Jerome Powell

(AOF) - Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge à 2 jours de la décision de politique monétaire de la Fed. Entre 25 points de base et 50 points de base, le cœur des investisseurs balance en direction du second scénario, selon une probabilité de 61% contre 39%, selon le CME FedWatch Tool. A Paris, Rexel a bondi après avoir rejeté une proposition de rachat jugée trop faible. L'indice CAC 40 a perdu 0,21% à 7449,44 points tandis que l'EuroStoxx50 a reculé de 0,40% à 4824,78 points.

A Milan, l'action Unicredit a grimpé de 0,49% à 37,085 euros tandis que Commerzbank a cédé 0,19% à 15,595 euros à Francfort. Dans un entretien au quotidien économique allemand, Handelsblatt, Andrea A. Orcel, directeur général de la banque italienne, a déclaré qu'une fusion entre les deux établissements pourrait créer de la valeur ajoutée considérable pour toutes les parties prenantes. L'annonce il y a une semaine d'une prise de participation de 9% dans Commerzbank par Unicredit avait relancé la spéculation sur une fusion entre les deux banques et les opérations transfrontalières en Europe.

A Paris, Rexel a terminé en tête de l'indice SBF 120. Le titre du distributeur de matériel électrique a grimpé de 9,06% à 25,05 euros et file tout droit vers une troisième séance consécutive dans le vert. Le groupe a fait savoir que son conseil d'administration avait rejeté une proposition préliminaire non sollicitée de QXO, de 8,46 milliards d'euros, selon Reuters, le valorisant entre 28 et 28,4 euros par action alors que selon, Berenberg, la juste valeur du titre est de 34 euros. Cette offre est jugée trop faible.

Virbac (+7,99% à 392 euros) a affiché une des plus fortes hausses du SBF120 et du marché SRD après avoir publié une marge "record" au premier semestre. Le spécialiste de la santé animale annonce un résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions en hausse de 36,9% à 150,4 millions d'euros, traduisant une marge de 21,4% en amélioration de 340 points de base, au-dessus des attentes des brokers.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La zone euro a enregistré un excédent de 21,2 milliards d’euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en juillet 2024, contre un excédent de 6,7 milliards d’euros en juillet 2023, selon les premières estimations d'Eurostat. Les exportations de biens ont augmenté de 10,2% à 252 milliards d’euros tandis que les importations ont augmenté de 4%. De janvier à juillet 2024, la zone euro a enregistré un excédent de 127,7 milliards d’euros, contre un excédent de 3,7 milliards d’euros en janvier-juillet 2023.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti positif à 11,50 en septembre, alors qu'il était attendu à -4,10 après -4,70 en août. "L'activité économique a progressé dans l'État de New York pour la première fois depuis près d'un an", précise l'institution.

Vers 17h30, l'euro gagne 0,42 à 1,1124 dollar.