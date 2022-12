Léger recul des marchés européens avant la décision de la Fed

Au chapitre des valeurs, ArcelorMittal a terminé à la dernière place du CAC 40, pénalisé par la dégradation de Bank of America, d'Achat à Neutre.

" Les données relatives à l'inflation sont clairement une bonne nouvelle, mais les conditions du marché se sont clairement assouplies depuis la dernière réunion et la Fed voudra probablement y mettre un frein à partir de maintenant ", indique MUFG pour motiver le ton hawkish que devrait adopter Jerome Powel.

Les marchés " pourraient être surpris par le ton hawkish que devrait adopter Jerome Powell ", prévenait en début de semaine, Franck Dixmier, Directeur mondial des gestions obligataires chez Allianz Global Investors. De fait, ils anticipent actuellement un taux terminal à 5% et une première baisse de taux au second semestre 2023.

Les investisseurs sont désormais surtout intéressés par des indices sur le niveau du pic des taux. Ils attendent les nouvelles estimations économiques de la Banque centrale américaine et les nouvelles projections (dot plots) pour les taux des Fed Funds.

(AOF) - Les Bourses européennes sont retombées aujourd'hui après avoir salué mardi le ralentissement plus marqué que prévu de l'inflation aux Etats-Unis en novembre. La prudence des investisseurs reste de mise avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine ce soir. Le CAC 40 a perdu 0,21% à 6 730,79 points et l’EuroStoxx50 a cédé 0,26% à 3 976,51 points. En revanche, Wall Street continue de grimper, limitant le repli de l'Europe. Le Dow Jones gagne 0,68% vers 17h30.

