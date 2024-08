Léger recul des marchés américains ; baisse des permis de construire

(AOF) - Les indices américains reculent légèrement. Hier, une vague d'optimisme a enveloppé Wall Street après des données encourageantes sur les ventes au détail en juillet. Les investisseurs ont pris connaissance ce vendredi des permis de construire qui sont ressortis inférieurs aux attentes en juillet. L'indice de confiance du Michigan s'est, lui, affiché meilleur qu'annoncé. Côté valeurs,Applied Materials se replie alors que l'équipementier anticipe une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Vers 17h30, le Dow Jones perd 0,03% à 40552 points et le Nasdaq 0,18% à 17562 points.

L'action Applied Materials (-3,03% à 205,41 dollars) recule alors que le groupe a affiché une solide performance au troisième trimestre de son exercice 2024. Toutefois, le titre bondit de plus de 25% depuis le 1er janvier. "Applied Materials affiche de solides résultats en 2024, avec des revenus records au troisième trimestre fiscal et des bénéfices se situant dans la partie supérieure de notre fourchette prévisionnelle", a déclaré Gary Dickerson, président-directeur général de l'entreprise lors de la présentation des résultats hier.

Les chiffres macroéconomiques

1,396 million de permis de construire ont été enregistrés en juillet en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,430 million, après 1,454 million en juin. De plus, 1,238 million de mises en chantier ont été enregistrées en juillet en rythme annuel. Le consensus visait 1,340 million, après 1,329 million en juin.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 67,8 en août, en hausse par rapport à juillet : 66,4. Il était anticipé à 66,7.

Les valeurs à suivre

Bank of America

La FIFA annonce que Bank of America devient le sponsor bancaire officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui sera co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. "Dans le cadre de ce nouveau partenariat, la Fédération internationale de football et Bank of America travailleront ensemble pour soutenir la croissance du football mondial et l'impact du tournoi sur les fans de football de tous âges, de tous niveaux et de tous horizons", explique la banque américaine.

Qualcomm/Manchester United

Spécialiste des puces pour smartphones, Qualcomm et Manchester United ont prolongé leur contrat de sponsoring qui durera jusqu'en 2029. Cette extension fait suite aux lancements records des maillots domicile, extérieur et troisième maillot pour la saison 2024/25. Ces maillots font apparaître pour la première la marque Snapdragon (marque de processeurs de Qualcomm) sur le devant du maillot du club anglais de football. Dans le cadre de l'extension de ce partenariat, Qualcomm a activé le droit de désigner un logo qui apparaîtra au dos des maillots de Manchester United pour la saison 2024/2025.

Texas Instruments

Entreprise d'électronique américaine, Texas Instruments (TI) a annoncé qu'il allait bénéficier d'un soutien de l'Etat américain à hauteur d'un maximum de 1,6 milliard de dollars pour soutenir trois usines de fabrication de plaquettes de semi-conducteurs de 300 mm déjà en construction au Texas et en Utah. En outre, TI s'attend à recevoir un crédit d'impôt à l'investissement de 6 à 8 milliards de dollars du ministère du Trésor des États-Unis pour les investissements qualifiés dans le secteur manufacturier.