Léger recul des bourses après les minutes de la Fed

(AOF) - Démarrant l'année 2023 dans le vert lors de trois séances consécutives, les bourses européennes se sont repliées légèrement ce jeudi à l'image du CAC 40. L'indice phare parisien a perdu 0,20% à 6 762 points et l'Eurostoxx 0,28% à 3 962 points. Du côté de Wall Street, la tendance baissière était plus prononcée du fait de la hausse du dollar. Le Dow Jones reculait vers 17h30 de 1,22% % et le Nasdaq de 1,27 %

Les signes de ralentissement de l'inflation en Europe s'accumulent. En zone euro, les prix à la production ont baissé de 0,9% en novembre, mais conservent une progression de 27,1% sur un an contre 27,5% anticipé par le consensus.

Les investisseurs ont pris connaissance du compte-rendu publié hier soir de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. La banque centrale américaine prévoit à ce que les taux restent à des niveaux élevés pendant " un certain temps. ", se concentrant sur sa lutte face à l'inflation.

Mais, ainsi qu'elle l'a indiqué dans ce document, la Fed est confrontée dans cette lutte à un obstacle important : la solidité du marché du travail. Les chiffres de l'enquête ADP l'ont encore prouvé aujourd'hui. 235 000 postes ont été créés dans le secteur privé aux Etats-Unis en décembre contre 150 000 créations attendues et après 127 000 en novembre.

Demain, les investisseurs seront particulièrement attentifs au rapport gouvernemental sur la situation de l'emploi en décembre

Toujours au rayon des indicateurs, les Etats-Unis ont enregistré un déficit commercial de 61,50 milliards de dollars en novembre, bien plus faible que prévu : 73 milliards de dollars.

Coté valeurs, celles du transport ont progressé comme Air France-KLM (+2,6%), et Ryanair (+ de 6%). La compagnie aérienne irlandaise a relevé ses prévisions financières pour l'exercice 2023 avec une nouvelle fourchette de 1,325 - 1,425 milliard d'euros, profitant d'une activité dynamique pendant les fêtes de fin d'année.

Interparfums s'est distingué aussi en gagnant plus de 4% après avoir une nouvelle fois relevé ses perspectives 2022.