Léger recul de la devise européenne pour cette dernière séance de la semaine

(AOF) - L’euro finit la semaine en légère baisse contre le dollar, perdant 0,19% à 1,0612 dollar. « Si les deux banques centrales surprennent le marché dans une mesure presque identique à peu près au même moment, cela est initialement neutre pour le taux de change des deux monnaies », explique Commerzbank en faisant référence à la Fed et à la BCE. Pour autant, les spécialistes ont été particulièrement surpris par la détermination de Christine Lagarde à lutter contre l'inflation.

" Mme Lagarde ne semblant pas prête à changer de cap, nous prévoyons une nouvelle hausse de 50 points de base en février, suivie de 50 points de base en mars et de 25 points de base en mai. La BCE pourrait alors faire une pause à 3,25 %, ce qui est plus élevé que nos prévisions précédentes qui prévoyaient une hausse plus faible en mars et une fin à 3 % ", indique BlueBay AM.