Léger recul de l'euro face au dollar

(AOF) - L'euro recule de 0,33% à 1,0668 dollar après avoir cédé l'an dernier plus de 5% face au billet vert. Fermés ce lundi, les Bourses américaines attendent un certain nombre de statistiques pour cette semaine de janvier avec en point d'orgue vendredi le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Avant cela, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) sera publié mercredi.

