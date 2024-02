Léger recul avant l'inflation américaine, Michelin en tête du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens s'affichent un léger retrait à l'approche d'un rendez-vous crucial de cette semaine, à savoir l’inflation américaine en janvier. Les économistes tablent sur une nouvelle baisse du taux annuel de l'inflation globale de 3,4% à 2,9% entre décembre et janvier et de l'inflation de base de 3,9% à 3,8%. A Paris, les investisseurs saluent les résultats annuels de Michelin, premier au sein du CAC à présenter ses comptes. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 0,34% à 7 663,95 points et l'EuroStoxx50 0,74% à 4 711,27 points.

En Europe, TUI progresse de 2,66% à 7,016 euros en Allemagne après la présentation de ses résultats du premier trimestre. Le spécialiste du tourisme affiche une progression de 14,8% de son chiffre d'affaires à taux de change constants à 4,30 milliards d'euros, et surtout un Ebit sous-jacent 6 millions d'euros contre une perte opérationnelle de 153 millions il y a un an. Les analystes anticipaient une perte de 64 millions d'euros. Jefferies fait remarquer que pour la première fois, TUI a enregistré un bénéfice au premier trimestre.

A Paris, Michelin (+7,3% à 33,06 euros) est solidement installé en tête du CAC 40 au lendemain de la publication de bons résultats 2023. Invest Securities juge qu’ils sont "solides" et que les guidances 2024 sont "prudentes mais sans surprise". A l'Achat sur la valeur, UBS juge les perspectives "conservatrices" surtout dans le contexte d'un second semestre 2023 vigoureux et d'un important déstockage durant l'année écoulée. Le fabricant de pneumatiques a enregistré un bénéfice net quasiment stable de 2 milliards d'euros en 2023 malgré des provisions pour restructuration industrielle de 600 millions.

Bénéteau (+7,16% à 12,28 euros) affiche un chiffre d'affaires "record" en 2023 à 1,78 milliard d'euros. Le spécialiste des navires de plaisance souligne qu'une forte croissance du chiffre d'affaires bénéficie à ses deux métiers , avec 1,46 milliard d'euros pour sa division Bateau (+17%) et 320 millions d'euros pour la division Habitat (+24%). Le groupe annonce qu'il dépassera "sensiblement" sa dernière prévision de résultat opérationnel courant de 210 millions d'euros sur l'exercice 2023 et les objectifs de marge opérationnelle (12%

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) a augmenté de 29000 au quatrième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 7,5% de la population active, stable par rapport au troisième trimestre 2023 dont l’estimation a été très légèrement rehaussée : +0,1 point à 7,5%. Le taux de chômage est supérieur de 0,4 point à son niveau de fin 2022, qui était le plus bas depuis 1982. Il demeure cependant nettement au-dessous de son pic de mi‑2015 : -3 points.

L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques est ressorti à 19,9 en février, à comparer avec un consensus de 17,4 et 15,2 en janvier.

Vers 12h10, l'euro gagne 0,05% à 1,0777 dollar.