Léger rebond en vue en Europe ; plusieurs indicateurs dans le viseur

(AOF) - Les marchés actions européens devraient légèrement rebondir à l'ouverture de la deuxième séance de la semaine. Hier, Wall Street s'est fortement replié avec un Nasdaq en retrait de 4% en raison des craintes que les droits de douane voulus par Donald Trump ne provoquent un ralentissement économique. Les investisseurs prendront connaissance en début d'après-midi du rapport JOLTS sur les offres d'emplois aux Etats-Unis avant les indices des prix à la consommation mercredi et les prix à la production jeudi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amoeba

Amoéba, spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes, annonce l'extension des capacités de production de son site de Chassieu (Métropole de Lyon). Amoéba prépare activement la phase de commercialisation de sa gamme de produits de biocontrôle " Axpera " alors que les premières autorisations de mise sur le marché sont attendues dès cette année.

Ikonisys

Hospitex, spécialiste de la production de dispositifs médicaux de cytologie, a remporté un appel d'offres public auprès de l’hôpital régional italien F. Miulli. Ce contrat marque une étape importante dans l'adoption de la technologie de cytologie d'Hospitex au sein du service d'anatomie pathologique de l’établissement. D'une valeur initiale de 116 000 euros, ce contrat devrait entraîner une consommation de réactifs à long terme et devrait générer des revenus récurrents "significatifs".

JCDecaux

JCDecaux annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, membre du directoire et directeur général Allemagne, Autriche, Europe centrale et orientale et Asie centrale. Il quittera ses fonctions opérationnelles à compter du 31 août 2025. Il conservera certains mandats en qualité d’administrateur de sociétés sélectionnées et continuera de représenter le groupe au sein du conseil d'administration de WOO (World Out of Home Association). Daniel Hofer ne sera pas remplacé pour le moment au sein du directoire de JCDecaux.

Voltalia

Voltalia annonce un renforcement de sa gouvernance pour soutenir une croissance durable et améliorer sa performance opérationnelle. Dans le cadre de l'arrivée récente de son nouveau directeur général, Robert Klein, le spécialiste des énergies renouvelables réorganise sa gouvernance autour d'un nouveau Comité Exécutif et nomme Yoni Ammar directeur général adjoint.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en novembre sera publié à 15h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,56% à 1,0898 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont prolongé leur mouvement baissier ce lundi, toujours pénalisées par les craintes à propos de l’économie américaine. Les indices à Wall Street reculent nettement vers 17h45. Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession liée aux droits de douane lors d’une interview accordée à Fox News dimanche. Côté valeurs, Verallia a enregistré une des plus fortes progressions de l'indice SBF 120 après avoir confirmé la réception d'une OPA de BWGI. Le CAC 40 a perdu 0,90% à 8047,60 points et l'Eurostoxx 50 a cédé 1,49% à 5386,98 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé en net repli sur fond de craintes au sujet de la croissance mondiale. Les taux longs reculent des 2 côtés de l'Atlantique après que Donald Trump a refusé d’écarter le scénario d’une récession liée aux droits de douane lors d’une interview accordée à Fox News. Côté valeurs, Tesla a fini lanterne rouge, le constructeur automobile souffrant d'une conjonction de mauvaises nouvelles. L'indice des prix à la consommation en février sera connu mercredi .Le Dow Jones a perdu 2,08% à 41911 points et le Nasdaq s'est replié de 4% à 17468 points.