Léger rebond en vue des marchés européens avant les PMI

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement rebondir ce mercredi, avant la publication des PMI des services et Composite en France et en zone euro. Le CAC 40 devrait gagner 0,23%. Côté statistiques, en zone euro aussi, les données sur les prix à la production en mai seront publiées à 11h. En outre, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis en juin. Le rapport de l'emploi américain sera lui dévoilé vendredi. Côté valeurs, Sanofi annonce l'approbation du médicament Dupixent dans l'Union européenne.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eiffage

Olivier Berthelot a été nommé président d’Eiffage Construction et intègre à ce titre le comité exécutif du groupe. Il succède à Olivier Genis qui occupait ce poste depuis mars 2017 et a souhaité faire valoir ses droits à la retraite. Diplômé de l’ESTP, Olivier Berthelot était depuis 2022 président de Nové, société concessionnaire en charge de la réalisation du contrat de gestion, rénovation et développement du parc de logements du ministère des Armées.

Engie

Google et Engie ont signé une série de nouveaux contrats d'achat d'électricité (cPPA ou Corporate Power Purchase Agreement) pour lesquels le second fournira plus de 118 MW d'énergie renouvelable au portefeuille d'infrastructures digitales du premier en Belgique. La firme américaine bénéficiera de la totalité de la production de quatre nouveaux parcs éoliens terrestres développés par Engie en Belgique, représentant une capacité totale de 26 MW.

Sanofi

L'Agence européenne des médicaments a approuvé Dupixent (dupilumab) pour le traitement d'entretien complémentaire de l'adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée. Cette approbation concerne plus particulièrement les patients déjà sous traitement combinant un corticoïde inhalé (CSI), un bêta-2-agoniste de longue durée d'action (LABA) et un anticholinergique de longue durée d'action (LAMA), ou un LABA combiné à un LAMA dans le cas où les corticoïdes inhalés ne sont pas appropriés.

Virbac

Virbac annonce avoir finalisé l'acquisition des parts minoritaires de Globion, spécialiste indien des vaccins volaille. Portant ainsi sa participation à 100%, le spécialiste de la santé animale précise que cette opération fait suite à l’acquisition d’une prise de participation majoritaire de 74% dans la société réalisée le 1er novembre 2023. La société cible a été fondée en 2005, en tant que joint-venture entre Suguna Group, conglomérat avicole indien, et Lohmann Animal Health, spécialiste allemand des vaccins pour volailles.

Les chiffres macroéconomiques

En France, les données sur la situation mensuelle budgétaire de l'Etat en mai 2024 seront publiés à 8h45.

En France, l'indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en juin sera publié à 9h50 suivi de celui de l'Allemagne à 9h55 et celui de la zone euro à 10h.

En zone euro, les données sur les prix à la production en mai seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'enquête ADP sur l'emploi privé en juin seront publiées à 14h15 suivies de celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeur d'achat pour le secteur des services et Composite en juin sera dévoilè à 15h45.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en juin sera dévoilè à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks américains de pétrole seront dévoilées à 16h30.

Aux Etats-Unis, les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront dévoilés à 20h.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont légèrement reculé, l'incertitude politique française continuant de peser sur le moral des investisseurs. Le spread franco-allemand pour le 10 ans a continué de se contracter : il ressort à 72 points de base. Du côté des valeurs, Sodexo et Michelin ont été sanctionnées : la première en raison d'un chiffre d'affaires légèrement plus faible que prévu et la seconde pour des volumes plus faibles qu'anticipé. L'indice CAC 40 a baissé de 0,30% à 7538,29 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,50% à 4905,12 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé en hausse après les propos de Jerome Powell. Lors du forum annuel de la BCE, il a déclaré que la Fed avait encore besoin de données supplémentaires avant de réduire les taux d'intérêt. Le rapport Jolts est ressorti meilleur qu'attendu en mai : 8,14 millions contre 7,9 millions attendus après 7,92 millions le mois précédent. Côté valeurs, l'action Tesla a bondi après que le groupe a dévoilé des ventes et des livraisons au deuxième trimestre meilleures que prévu. Le Dow Jones a gagné 0,41% à 39331 points et le Nasdaq a glané 0,84% à 18028 points.