Léger rebond en vue des marchés américains

(AOF) - Dans le rouge la veille, les indices américains devraient légèrement rebondir à l'ouverture de la séance. Hier, l'indice Dow Jones a franchi un cap historique en dépassant les 40000 points. Les statistiques américaines publiées la veille, dont la production industrielle, vont dans le sens d'un ralentissement de l'économie américaine. Côté valeurs, l'action Gamestop devrait fortement baisser après avoir prévenu que son activité reculerait fortement au premier trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,16% et 0,23%.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le rouge alors que le Dow Jones a franchi un cap historique en dépassant les 40000 points au cours de la séance. Les statistiques du jour, dont la production industrielle, vont dans le sens d'un ralentissement de l'économie américaine. Ce qui constitue une bonne nouvelle pour les perspectives d'inflation. Au chapitre des valeurs, Walmart a bondi en Bourse après avoir relevé ses prévisions de ventes et de bénéfice. Le Dow Jones a reculé de 0,10% à 39869 points tandis que le Nasdaq s'est replié de 0,26% à 16698 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en avril sera publié à 16H00

Les valeurs à suivre

AIG

AIG a conclu un accord pour vendre environ 120 millions d'actions ordinaires de Corebridge à Nippon Life Insurance Company au prix de 31,47 dollars par action, soit un prix d'achat total de 3,8 milliards de dollars. Les actions représentent 20% des actions en circulation de Corebridge au moment de la signature. Selon les termes de la transaction, AIG a accepté de conserver une participation de 9,9% dans Corebridge pendant deux ans après la clôture de la transaction.

Applied Materials

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs Applied Materials a dévoilé des résultats supérieurs aux projections des analystes. Au deuxième trimestre, clos fin avril, le groupe a enregistré une hausse de 9% de son bénéfice net à 1,72 milliard de dollars, soit 2,06 dollars par action. Le bénéfice par action hors éléments exceptionnels est, lui, ressorti à 2,09 dollars, soit 10 cents de mieux que le consensus. Le chiffre d'affaires est pratiquement stable à 6,5 milliards de dollars, alors que le marché attendait 6,52 milliards de dollars.

DXC Technology

DXC Technology, dont le titre recule de plus de 20% en avant-Bourse, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires inférieur aux attentes pour le premier trimestre. Il devrait se situer entre 3,10 et 3,15 milliards de dollars, en-dessous des prévisions de 3,30 milliards de dollars. La société s'attend à un chiffre d'affaires annuel compris entre 12,67 et 12,95 milliards de dollars, également inférieur aux attentes de 13,19 milliards de dollars.

Gamestop

Après avoir flambé en début de semaine, Gamestop est attendu en forte baisse après avoir prévenu que son activité reculerait fortement au premier trimestre. Ses revenus sont attendus entre 872 millions de dollars et 892 millions de dollars contre 1,237 milliard de dollars un an auparavant. Sa perte est anticipée entre 27 et 37 millions de dollars, à comparer avec une perte de 50,5 millions de dollars sur le premier trimestre de l'exercice précédent.

Secteur aérien

La Maison Blanche se félicite dans un communiqué de la loi bipartisane de "réautorisation" de la Federal Aviation Administration (FAA) signée par le président Joe Biden, "une grande victoire pour les voyageurs, les employés de l'aviation et l'économie américaine". Le texte impose le remboursement automatique lorsque les vols sont annulés ou considérablement retardés, garantit que les familles pourront trouver des sièges voisins sans payer de frais supplémentaires. Les passagers n'auront plus à surmonter des obstacles innombrables pour obtenir les remboursements qui leur sont dus.

Take-Two

Take-Two Interactive a annoncé que Grand Theft Auto VI sortira à l'automne 2025 à l'occasion de la publication de ses comptes du quatrième trimestre. Sur cette période, close fin mars, le propriétaire de la franchise Grand Theft Auto a essuyé une perte nette de 2,90 milliards de dollars représentant 17,01 par action contre une bénéfice net de 610,3 millions de dollars et 3,62 dollars, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 28 cents, à comparer aux attentes du marché de 9 cents.