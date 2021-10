Léger rebond en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi, dans le sillage des bonnes performances des indices américains de la veille, et aura les yeux rivés sur les nouvelles publications d'entreprises.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 gagnait 0,16% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance, au lendemain d'un repli de 0,31%.

A la Bourse de New York lundi, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé sur de nouveaux records, poussés par une série de publications d'entreprises qui séduit les investisseurs.

Le constructeur de voitures électriques Tesla, dopé à Wall Street par une méga-commande de 100.000 véhicules électriques du loueur Hertz, a atteint lundi, et ce pour la première fois, une capitalisation de plus de 1.000 milliards de dollars.

"Le solide résultat de la nuit dernière aux Etats-Unis semble se traduire par un début tout aussi positif" sur les marchés européens ce mardi, prévoit Michael Hewson, analyste chez CMC Markets UK.

La saison des résultats se poursuit, notamment aux Etats-Unis où Twitter, Alphabet et Microsoft publieront leurs comptes dans la nuit.

En attendant que les publications de résultats d'entreprises s'intensifient en France mercredi, les investisseurs restent sur la défensive au vu du contexte macroéconomique peu réjouissant entre persistance de l'inflation, ralentissement de la croissance et réduction du soutien des banques centrales.

Dernier signe de tension dans le secteur immobilier chinois, fragilisé par un risque de faillite du géant du secteur Evergrande, le promoteur Modern Land n'a pas honoré le paiement d'une obligation.

La nouvelle n'a pas suscité de réaction notoire sur les marchés asiatiques, dont l'attention est portée sur la prochaine échéance d'Evergrande.

Ce dernier a jusqu'au 29 octobre pour effectuer un remboursement d'emprunt et éviter le défaut de paiement, "et les nerfs seront tendus jusqu'à ce qu'il effectue, ou non, le paiement", estime Jeffrey Halley, analyste chez Oanda.

Valeurs à suivre

Thales: malgré un fort rebond de son activité depuis le début de l'année, le groupe français de technologies et de défense a publié un chiffre d'affaires en légère baisse au troisième trimestre, conséquence d'une comparaison défavorable avec la période ayant suivi le confinement de 2020.

Michelin: le groupe de pneumatiques a annoncé maintenir ses prévisions annuelles malgré un troisième trimestre marqué par des problèmes logistiques et la hausse du coût des matières premières.

Orange: le géant français des télécoms a enregistré un chiffre d'affaires en léger recul au troisième trimestre, à 10,5 milliards d'euros, en raison des moindres cofinancements reçus des autres opérateurs sur son réseau fibre en France, principal marché du groupe.

Interparfums: le groupe a revu à la hausse ses prévisions pour 2021, après des ventes en nette progression au troisième trimestre, dépassant largement leur niveau de 2019.

jvi/mdz/ngu