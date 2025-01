Léger rebond du CAC 40 et l'Europe en ordre dispersé ; Bayrou à l'affiche

(AOF) - Au rebond une bonne partie de la séance, les marchés européens ont terminé en ordre dispersé. Lors de son discours de politique générale, François Bayrou a insisté sur l'importance de lutter contre l'endettement de la France. Il va proposer de fixer l'objectif de déficit public pour 2025 à 5,4% du PIB. L'écart de rendement entre les taux longs allemand et français a légèrement reculé à 85 points de base. Les données de l'inflation en décembre en France et aux Etats-Unis seront publiées demain. Le CAC 40 a gagné 0,20% à 7423,67 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,48% à 4977,96 points.

En Europe, Lindt & Sprüngli a gagné 3,71% à 100 600 francs suisses à la Bourse de Zurich, suite à son excellente performance en 2024. L'année passée, le groupe a vu ses ventes augmenter de 7,8% en organique, dépassant le consensus de 7,2%. Le chiffre d'affaires du chocolatier suisse a augmenté de 5,1% à 5,47 milliards de francs suisses en données publiées, influencées par un effet de change négatif de 2,7%. "Cette augmentation a été soutenue par des hausses de prix de 4-6% pour compenser la hausse des prix du cacao, ainsi que par un développement solide du volume/mix", explique la société.

Safran (+1,51% à 222,20 euros) a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après le relèvement de recommandation de Jefferies. Le broker passe d"Acheter" contre "Conserver" et a rehaussé son objectif de cours de 230 à 260 euros. "Suite à la journée investisseurs 2024 et à la baisse de ces derniers mois, nous relevons Safran à l'Achat sur la base d'une forte croissance du BPA (21% de taux de croissance moyen pour 2023-2028), justifiant un multiple plus élevé que celui que nous avions précédemment pris en compte", explique le broker.

Michelin (+2,72% à 31,74 euros) a affiché la plus forte progression du CAC 40 après une conférence téléphonique organisée hier lors de laquelle le fabricant de pneumatiques a confirmé ses perspectives 2024, résume UBS dans une note. "Tous les principaux moteurs pour 2024 ont été confirmés et Michelin a souligné qu'il était très à l'aise avec l'objectif de free cash flow supérieur à 1,7 milliard d'euros", ajoute le broker, pour qui "le ton pour 2025 sera plutôt prudent". " Très peu de choses ont été dites sur " l'année prochaine, précise la banque suisse.

Les chiffres macroéconomiques

Le déficit du budget de l'Etat français s'est établi à 172,5 milliards d'euros fin novembre 2024, selon les données publiées mardi par le ministère chargé des comptes publics. Fin novembre 2023, le déficit s'élevait à 197,965 milliards d'euros. Fin octobre 2024, il s'élevait à 157,4 milliards d'euros.

Aux Etats-Unis, les prix à la production ont progressé de 3,3% en novembre en rythme annuel alors qu'ils étaient attendus en hausse de 3,5%. Ils étaient en croissance de 3% en octobre. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,2% au lieu de 0,4% attendu et après 0,4% en novembre. En version core, les prix à la production sont stables en décembre contre une hausse anticipée de 0,3%, après une augmentation de 0,2% en novembre.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,15% à 1,0287 dollar.