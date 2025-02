Léger rebond attendu des marchés européens après les minutes de la Fed, Eramet déçoit

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement rebondir ce jeudi à l'ouverture de la séance. Les investisseurs digèrent les "minutes" de la Fed. Les responsables de l'institution sont soucieux de la persistance de l'inflation et de l'impact éventuel sur les prix des taxes douanières mises en place par Donald Trump. Le CAC 40 devrait gagner 0,17%. A Paris, les résultats d'entreprises se poursuivent. Hier, Eramet a indiqué un repli de 87% de son résultat net sur l'année 2024. Carrefour a dégagé un bénéfice net de 1,08 milliard d'euros en 2024, en retrait de 11%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ADP

ADP a atteint tous ses objectifs financiers en 2024. Il affiche un Ebitda courant de 2,06 milliards d’euros en hausse de 5,7% sur un an, supérieure à l’objectif, un résultat tiré notamment par TAV Airports. L’exploitant d’aéroports a réalisé un chiffre d’affaires de 6,15 milliards d’euros en croissance de 12,1% sous l'effet de la croissance du trafic, en particulier à l'international, et d’une bonne dynamique des activités commerciales. Le résultat net part du groupe ressort à 342 millions d'euros, soit un recul de 45,8%.

Carrefour

Carrefour a dégagé un bénéfice net de 1,08 milliard d'euros en 2024, en retrait de 11% alors que les analystes ciblaient 1,15 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant du géant de la distribution s'est contracté de 2,2% à 2,21 milliards d'euros contre un consensus de 2,28 milliards d'euros. S'agissant du chiffre d'affaires, celui-ci s'inscrit en hausse de 0,4% sur la période, à 94,55 milliards d'euros. La croissance de l'activité a décéléré au quatrième trimestre, à 7,1%, en raison notamment d'une baisse des ventes de 2,1% en France, en données comparables.

Covivio

Covivio affiche sur l'exercice 2024 un résultat net récurrent en hausse de 10%, à 477,4 millions d'euros, soit un bénéfice par action de 4,47 euros qui reste stable. Les revenus consolidés s'élèvent à 680 millions d'euros, soit une hausse de 4,9% à périmètre courant et de 6,7% à périmètre constant. Le résultat opérationnel récurrent ressort à 571,8 millions d'euros, soit une hausse de 8%. Le groupe propose le paiement en numéraire d'un dividende de 3,50 euros par action au titre de 2024, soit une hausse de 6% sur un an.

Eramet

En 2024, le résultat net part du groupe Eramet s'établit à 14 millions d'euros, soit un repli de 87%. Le chiffre d'affaires recule de 10% à 2,93 milliards d'euros. En 2024, le free cash flow du groupe est négatif à 669 millions d'euros contre -243 millions d'euros un an avant. En revanche, l'Ebitda ressort à 371 millions d'euros, soit une hausse de 7%. Eramet proposera un dividende de 1,5 euro par action au titre de 2024, en ligne avec 2023.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en février et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiés à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des indicateurs avancés en janvier sera connu à 16h.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30 suivies à 18h de celles sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,0429 dollar

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé nettement dans le rouge après une nouvelle série de résultats d’entreprises et la nouvelle offensive tarifaire américaine. Donald Trump a déclaré hier soir qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les importations pour les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Côté valeurs, Nexans a fini en tête du SBF 120 grâce à une performance record en 2024. Le CAC 40 a arrêté sa série de sept séances de hausse consécutive. Il s'est replié de 1,17% à 8110,54 points. L'EuroStoxx50 a perdu 1,39% à 5456,77 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé légèrement en hausse après les minutes de la Fed. Les responsables de l'institution sont soucieux de la persistance de l'inflation et de l'impact éventuel sur les prix des taxes douanières mises en place par Donald Trump. Le président américain a déclaré hier soir qu'il envisageait de mettre en place une taxe de l'ordre de 25% sur les secteurs automobile, des semi-conducteurs et de la pharmacie. Le Dow Jones a gagné 0,02% à 44 556,34 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,07% à 20 056,25 points.