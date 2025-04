Léger fléchissement du CAC 40 avant l'offensive douanière de Donald Trump

Unicredit a obtenu le feu vert de l’autorité italienne des marchés, la Consob, pour lancer son offre de rachat de sa concurrente, Banco BPM, tandis que son actionnaire, Crédit Agricole SA entend protéger ses intérêts commerciaux en Italie. En Bourse, l’action de la banque française a gagné 0,15% à 17,035 euros tandis que celle d’Unicredit a perdu 1,01% à 52,14 euros. L’offre d’Unicredit se déroulera du 28 avril au 25 juin et la banque italienne propose 0,175 nouvelle action Unicredit contre une action Banco BPM.

En Europe, Continental a cédé 0,52% à 65,02 euros après une conférence téléphonique de pré-clôture organisée au sujet de ses résultats du premier trimestre. Stifel reste à l'achat sur l'équipementier automobile allemand avec un objectif de cours de 76,00 euros, saluant "un message constructif sur les secteurs Automobile et Pneumatiques, conforme aux indications précédentes". L'Ebit ajusté du secteur Automobile devrait être proche de l'équilibre au premier trimestre, souligne le broker.

(AOF) - La prudence a été de rigueur sur les Bourses européennes à quelques heures de la présentation par Donald Trump des droits de douane réciproques. Ils seront appliqués immédiatement. " Tout reste incertain : ampleur, calendrier, disparités selon les pays ", résume Janus Henderson. A Paris, Crédit Agricole va augmenter sa participation dans Banco BPM pour défendre ses partenariats en Italie. L'indice CAC 40 a perdu 0,22% à 7858,83 points et l'EuroStoxx50 a cédé 0,41% à 5298,61 points. L'euro progressait nettement lors de la clôture en Europe.

