Legal & General: repli du titre, UBS abaisse son objectif

(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de -2% après l'analyse d'UBS qui a abaissé son objectif de cours.



Le groupe Legal & General a annoncé hier un rachat d'actions de 200 millions de livres sterling pour 2024 dans le cadre de son plan visant à augmenter les retours aux actionnaires.



Suite à cette annonce, UBS confirme son conseil neutre sur le titre et abaisse son objectif de cours à 240p (contre 258p) ce qui représente qu'un potentiel de hausse que de 4%.



UBS souligne la baisse des BPA, sans augmentation du rendement total du capital des actionnaires. ' La réalisation d'actifs privés est essentielle au cours de la prochaine période de transition ' indique le bureau d'analyses.



Le groupe prévoit la création d'une division unique de gestion d'actifs et une révision de la politique de répartition du capital. Des rendements améliorés sont visés, avec un taux de croissance annuel composé du bénéfice de base de 6 à 9 %.





Valeurs associées LEGAL & GENERAL 225.25 GBX LSE -1.98%