Legal & General: plan de rachat d'actions de 200 M£ en 2024

(CercleFinance.com) - Le groupe Legal & General annonce un rachat d'actions de 200 millions de livres sterling pour 2024 dans le cadre de son plan visant à augmenter les retours aux actionnaires.



Dans le cadre de sa stratégie, l'entreprise vise une croissance durable en augmentant les volumes de transfert de risque de pension, en investissant dans la gestion d'actifs et en renforçant sa proposition de commerce de détail.



Le groupe prévoit la création d'une division unique de gestion d'actifs et une révision de la politique de répartition du capital.



Des rendements améliorés sont visés, avec un taux de croissance annuel composé du bénéfice de base de 6 à 9 %.



Le PDG du groupe Legal & General, António Simões, souligne l'engagement de l'entreprise à investir pour développer ses activités et à récompenser ses actionnaires pour leur soutien.





Valeurs associées LEGAL & GENERAL 230.30 GBX LSE -5.27%