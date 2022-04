Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra: vers un rapprochement avec Glengo en Turquie information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 11:14









(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé hier une association entre sa filiale turque, Lectra Turquie, et Glengo Teknoloji (' Glengo '), soit le distributeur exclusif des solutions Gerber (des solutions de coups de matériaux désormais proposées par Lectra) en Turquie. Ce rapprochement va permettre aux deux entités d'étendre leur présence en Turquie, en Asie centrale et au Moyen-Orient.



Lectra Turquie deviendra ainsi Glengo Lectra Teknoloji et distribuera l'intégralité du portefeuille de produits du Groupe Lectra. Cette union est la suite logique de l'acquisition par Lectra de Gerber Technology (' Gerber ') en juin 2021.



' Notre association avec Glengo va permettre à Lectra de renforcer sa position dans un pays où l'activité est en croissance et de bénéficier de l'excellente connaissance du marché régional ainsi que de l'expertise technologique des équipes de Glengo ', a déclaré Jérôme Viala, Directeur-général adjoint de Lectra.



La transaction consiste en l'acquisition par Lectra Turquie des actifs commerciaux de Glengo, pour environ 4 millions d'euros, et de 25 % des actions de Glengo Lectra Teknoloji.





