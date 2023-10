Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra: révision en baisse d'objectifs pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Lectra indique que son chiffre d'affaires de 2023 devrait être compris entre 474 et 481 millions d'euros, légèrement inférieur aux anticipations du 27 avril, et son EBITDA courant entre 78 et 82 millions, dans le bas de la fourchette de ses prévisions précédentes.



Sur les neuf premiers mois de 2023, le spécialiste des solutions pour le travail des matériaux souples a vu son résultat net reculer de 30% à 24,9 millions d'euros et son EBITDA courant diminuer de 17% à 59,2 millions, pour un chiffre d'affaires en baisse de 7% à 358,3 millions.



Lectra explique que 'l'environnement est resté très dégradé au troisième trimestre en raison notamment des anticipations d'un ralentissement de la croissance, de la persistance d'un coût élevé de l'énergie et de taux d'intérêts historiquement élevés'.





