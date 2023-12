Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra: reprise de l'activité d'un sous-traitant en Chine information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Lectra annonce qu'il va désormais assurer directement la production de ses équipements de découpe fabriqués en Chine et principalement dédiés à sa clientèle asiatique, en reprenant, via une filiale nouvellement créée, l'activité de son sous-traitant VDL.



Depuis l'acquisition de son concurrent Gerber Technology en 2021, le groupe s'appuyait en effet sur une usine du groupe néerlandais VDL, pour la fabrication des découpeurs multiplis de marque Gerber ainsi que ses matelasseurs.



Le site de Suzhou, situé à l'ouest de Shanghai, pourra maintenant bénéficier des standards d'excellence opérationnelle déjà mis en oeuvre par Lectra au sein de ses deux autres usines basées à Bordeaux-Cestas, en France, et à Tolland, aux Etats-Unis.





