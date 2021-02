Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra : recrute une nouvelle directrice marketing Cercle Finance • 16/02/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - Lectra a annoncé aujourd'hui la nomination de Jacqueline Liger au poste de Directrice marketing Europe du Sud et Afrique du Nord. Depuis le mois de janvier, la nouvelle recrue contribue en effet à la visibilité de Lectra et aux actions de prospection sur ce territoire. Après plus de 15 années d'expérience professionnelle aux États-Unis, Jacqueline Liger a rejoint l'équipe Lectra avec une expertise marketing en environnement BtoB complexe. Auparavant, Jacqueline Liger était en charge du marketing pour les filiales américaine et canadienne d'un important fournisseur de solutions et équipements industriels italien situé dans l'Etat américain de la Caroline du Nord. Jacqueline Liger est diplômée en marketing et communication de l'Université Winthrop aux Etats-Unis, ainsi que de l'ISCOM en France.

Valeurs associées LECTRA Euronext Paris -0.32%