Lectra, plus forte baisse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 18 septembre 2024

Le numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples accroit ses pertes depuis l'ouverture. Lectra sera remplacé lors de la clôture du 20 septembre par Clariane (ex-Korian) au sein de l'indice SBF 120.

- Numéro un mondial des systèmes de découpe de matériaux souples créé en 1973 et présent dans 100 pays ;;

- Chiffre d’affaires de 478 M€ réalisé à pour près de 50 % dans la mode, puis l’automobile (airbags et sièges) et l’ameublement ;

- Ambition 2030 : positionnement incontournable dans l’industrie 4.0 du textile, l’automobile et l’ameublement via la constitution d’un patrimoine technologique élevé et la croissance externe ;

- Capital détenu à 12,7 % par le fondateur Daniel Harir i, Rudi de Winter étant président- directeur général du conseil de 8 administrateurs.

- Agilité du modèle d’affaires :

- fondée sur la récurrence des contrats (65 % du chiffre d’affaires dont 40 % pour les licences perpétuelles de logiciel) et une forte génération d’autofinancement ;

- concentrée sur l’optimisation des synergies avec Gerber, TextileGenesis puis Launchmetrics, et l’accélération des ventes de logiciels sur le modèle SaaS,

- soutenue par une innovation dynamique (près de 12 % des revenus) ;

- Stratégie environnementale visant la réduction de l’impact environnemental et le recyclage à 80 % de l’eau ;

- Poursuite de la progression des prises de commandes ;

- Bilan non endetté avec des capitaux propres de 418 M€ et une trésorerie nette de 17 M€ .

- Vers des cessions d’actifs non-stratégiques, soit moins de 5 % du chiffre d’affaires ;

- Intégration de Launchmetrics (plateforme cloud de performance de marques de mode, beauté…) ;

- Après un repli du bénéfice au 1 er trimestre, objectif 2024 confirmé de 480 à 530 M€ de chiffre d’’affaires et de 85 à 107 M€ de résultat opérationnel ;

- Stratégie 2025 aux objectifs révisés en baisse : chiffre d’affaires supérieur à 600 M€, dont 15 % de chiffre d’affaires SaaS, et une marge opérationnelle de + 20 % ;

- Dividende 2023 de 0,36 €.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.