Lectra: obtient le label Best Managed Companies de Deloitte information fournie par Cercle Finance • 06/07/2022 à 10:58

(CercleFinance.com) - Lectra annonce faire partie des 11 sociétés françaises lauréates de l'édition 2022 du programme 'Best Managed Companies' de Deloitte France, un label créé il y a trois décennies par Deloitte Canada et lancé fin 2021 en France, afin de mettre en avant les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur gestion et par leurs performances.



Dans ce cadre, les entreprises sont évaluées sur la base de leur stratégie long terme, de leur management des talents et de leur capacité d'innovation, de leur politique RSE ainsi que de leur gouvernance et de leur gestion financière.



' Au cours du processus de sélection, nous avons été impressionnés par la très grande maturité de la vision stratégique, la solide culture financière et d'innovation de Lectra et sa faculté à décrypter les tendances pour adapter ses offres aux évolutions et aux besoins de ses différents marchés', indique Eric Forest, Associé Deloitte Private en charge du programme Best Managed Companies.