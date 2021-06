Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra : nomination au conseil d'administration Cercle Finance • 04/06/2021 à 13:07









(CercleFinance.com) - Lectra annonce que son assemblée générale, qui s'est tenue le 1er juin dernier, a nommé Jean Marie Canan administrateur, pour une durée de quatre ans. Il devient membre du comité d'audit, du comité des rémunérations et du comité stratégique de la société. 'Cette nomination, intervenant après celle de Céline Abecassis-Moedas le 30 avril, fait aussi suite aux accords conclus pour l'acquisition par Lectra de Gerber Technology, dont American Industrial Partners (AIP) était l'unique actionnaire.

