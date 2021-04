Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra : le vote sur l'acquisition de Gerber est reporté Cercle Finance • 19/04/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Lectra, le leader mondial de la découpe de matériaux souples, a annoncé lundi le report du vote des résolutions de l'assemblée générale liées au projet d'acquisition de l'américain Gerber Technology. Le groupe français - qui développe des technologies pour les secteurs de la mode, de l'automobile et de l'ameublement - indique que le vote de ses actionnaires concernant le projet d'acquisition, initialement prévu lors de l'assemblée générale annuelle du 30 avril, a été reporté au 1er juin. Un report que Lectra justifie par le fait que la décision de l'autorité américaine de la concurrence sur l'opération est désormais attendue le 27 mai. Lectra précise que l'assemblée générale du 1er juin sera convoquée spécialement à cet effet.

