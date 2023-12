Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lectra : le débordement des 30,85E demande confirmation information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 15:26









(CercleFinance.com) - Le rebond amorcé sur 22E le 24 octobre se poursuit avec le soulèvement de la résistance des 30,30E (du 4 septembre) puis des 30,85E (du 14 juin) demande confirmation.

En cas de succès, le prochain objectif se situerait vers 32,8E, le 'gap' baissier du 27 avril, et la résistance de 33E (ex-plancher du 13 mars et 26/27/04) devrait être testée dans la foulée.





