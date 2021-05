Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lectra : l'acquisition de Gerber Technology se précise Cercle Finance • 27/05/2021 à 11:22









(CercleFinance.com) - Lectra fait savoir qu'à la suite de l'expiration du délai de revue par l'autorité américaine de la concurrence, la société dispose désormais de l'ensemble des autorisations réglementaires pour finaliser le projet d'acquisition de Gerber Technology. Par conséquent, les actionnaires seront invités à voter les résolutions relatives à l'opération lors de l'assemblée générale du 1er juin 2021, spécialement réunie à cet effet. Sous réserve d'un vote favorable, l'acquisition devrait donc être réalisée à l'issue de l'AG, précise Lectra.

